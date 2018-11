Termina hoje (23) o prazo para renovação do Fies

O vice-governador Major Rocha acaba de confirmar de Goiânia, onde se encontra, ao BLOG DO CRICA que, não tem nenhum nome para indicar para compor os cargos de chefia do sistema de segurança como havia sido acordado na composição da chapa com o governador Gladson Cameli. “Não se trata de nenhum racha ou afastamento do governo, mas de abdicar de apontar nomes para a secretaria de Segurança. “Quem nomeia é o governador. Ele não optou em nomear o diretor do DETRAN, o chefe do Gabinete Militar, que são do quadro da segurança? Então pode nomear os demais cargos”, disse.

“Comigo não tem problema algum não ter cargo indicado dentro do governo, posso ajudar sem isso. Só acho que para a o comando da Segurança não pode ser um político, é uma pasta de muita responsabilidade, mas quem o Gladson nomear é da sua inteira responsabilidade”, falou Rocha ao BLOG DO CRICA.

“A minha parte de ajudar o governo sem ter participação alguma no secretariado está mantida”. E completou: “não me pergunte se teria algum nome na cabeça para ser o secretário de Segurança no momento, que só posso lhe dizer que não tenho”.