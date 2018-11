Sipam prevê sexta-feira (23) com sol e tempo instável em todo o Acre; confira a regiões

Moradores da Cohab do Bosque não estão recebendo água do Depasa desde o último sábado e são obrigados a pagar R$ 40 por cada mil litros de água comercializados por carros pipa, valor cobrado em Rio Branco. A denúncia foi feita na manhã desta quinta-feira, 22, por internautas do ac24horas.

“Liguei no Depasa em busca de informações e a resposta que tive foi que estão recebendo várias ligações dos moradores por conta da falta d’água, mas que o problema não foi identificado e que o prazo para o fiscal fazer a vistoria seria de 30 dias”, denunciou uma moradora do bairro.

Procurado, o diretor-presidente do Depasa, Moisés Diniz, informou que uma das três bombas do chamado elevado central, localizado na Ladeira do Bola Preta, que é responsável por parte da distribuição no Centro de Rio Branco e bairros vizinhos, apresentou problemas elétricos, o que acabou reduzindo a capacidade de distribuição em algumas regiões.

O diretor do Depasa acrescentou que trabalhadores do órgão estão trabalhando para consertar o equipamento e acredita que até esta sexta o serviço deve ser normalizado.

“Só hoje nós estamos conseguindo uma solução pra ela (bomba). Não é um problema generalizado, mas a região central ficou prejudicada”, afirma.