Sem dinheiro e sonhando com as promoções

Black Friday rolando e “nós tá como?”

Lisa, lesa (tá, faz parte do meu cotidiano) e louca (sou nada, sou normal hahahahaha)

Olhando os preços, sonhando com aquele Kindle novo e pensando nas muitas prestações para comprar as coisas de casa e, mais que isso, pagar as contas pendentes.

Brasileira sendo brasileira.

It’s me

The End.

Não, espera!

Sei que não sou a única a querer comprar muitas coisinhas nessa Black Friday e não ter pernas – literalmente dinheiro – para bancar a lista de desejos. A vida não está fácil, mas poderia ser muito pior. Poder pagar contas é um presente. Portanto, melhor usar o dinheiro para quitar os débitos, comprar o que realmente precisamos e deixar a lista de desejos para uma outra oportunidade.

Veja bem, está lisa não significa estar completamente sem dinheiro. Significa, pelo menos no meu caso, redirecionar desejos, sonhos e pequenos vícios, livros, sapatos, viagens, maquiagem, perfumes, etc., para outros momentos da vida.

Sem querer fazer trocadilhos infames e já fazendo, como diz Nando Reis: o mundo é bão…



Sabe aquelas amigas que enchem a gente de orgulho? Katianne Antoniete é dessas. Ela escolheu servir a carreira militar. Por sonho, por aptidão, por amor. E quando a gente faz o que ama, não é peso. E a Kay não decepciona. Oficial formada pela Academia da Polícia Militar do Acre, ganhou medalha de honra por ser a mais estudiosa, a número 1 da turma. Mesmo atrasado, parabéns!!

Sucesso

Vi as imagens da Black Friday no Via Verde Shopping. São impressionantes. O acreano não se fez de rogado e compareceu em peso. Pareciam aquelas imagens da Black Friday americana, com o povo correndo e fazendo monturo na porta das lojas para aproveitar os preços baixos

Trincou

Uma das lojas mais concorridas no shopping, depois das Americanas, foi a Sapatinho de Luxo. Negócio foi tenso. Galera compareceu tanto que no empurra-empurra de quem entra primeiro trincaram o vidro da porta.

Tá valendo

Apesar do prejuízo, valeu a pena o investimento da loja na promoção. O público compareceu em peso e estoque esgotou rapidamente. Que venham mais promoções assim.

Almoço

Chegando o dia do colunista social e o Empório Paulista já está organizando um almoço em comemoração à data para os colunistas acreanos. Agradecemos a deferência. É sempre bom ser lembrada.

Toda a beleza e alegria da querida Simone casas, aniversariante da semana que comemorou a data entre amigos

Doce

Felicidade é ganhar presentes. Ontem ganhei um dos meus presentes favoritos: comidinhas árabes direto da fonte. No caso uma caixa cheinha de Raha (goma árabe) em diversos sabores vinda do Líbano. Nem preciso dizer que amei.

Pão bom

Falando em comida, mas entre os saudáveis, a boa dica é aproveitar os do tipo low carb feitos pela expert Milvia Regiany Silva. Sou fã demais. Se quiser conhecer mais segue ela nas redes sociais: @milvia_regiany

Sabe aquelas pessoas que sabem viver a vida de forma leve, suave e aproveitando as oportunidades? O Rizomar Araújo é assim. Talvez por isso seja sempre tão bom tê-lo por perto, ainda que seja por mensagens nesse seu período de bucólicas férias…