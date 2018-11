Rio Juruá atinge cota de alerta no município de Cruzeiro do Sul

A Sabenauto, concessionária Chevrolet no Acre, apresentou, nesta terça-feira, dia 20, a linha Premium da marca aos clientes da empresa. Com designer moderno, segurança e alta tecnologia, os veículos expostos aos clientes tinham um toque de cuidado com o cotidiano dos futuros proprietários.

O evento, que foi reservado, teve a presença de clientes da empresa na Capital acreana. Uma estrutura totalmente preparada para apresentar veículos e fazer bons negócios com os veículos disponíveis da empresa. Além das caminhonetes S10, a Sabenauto também mostrou um pouco do SUV Tracker e do Chevrolet Cruze.

“A ideia é apresentar aos clientes a linha Premium da GM. As pessoas que ainda não conhecem essa variedade da linha premium, nós bolamos essa noite para apresentar todos os esses veículos. Hoje nós temos a S10 com seis airbag, e com o OnStar gratuito por seis meses, o que além de seguro, barateia o valor do seguro”, pontua o diretor da Sabenauto no Acre, Renato Borges.

Mariana Alencar, que participou do evento, disse que se surpreendeu com os veículos e a tecnologia comercializada pela Chevrolet. Ela conta que o primeiro veículo dele foi um Onix, e que de lá conseguiu, diante da boa avaliação do veículo, comprar um carro ainda melhor e a preço justo para o mercado local.

“Hoje eu consegui comprar um Cruze,m mas eu comecei no LT, que foi o Onix, 1.0. Para você ter ideia, esses carros são tão bons que quando eu fui vender, peguei o preço da tabela, e olha que isso é difícil. Mas a marca, quando a gente fala que é Chevrolet, o pessoal quer, porque sabe que é bom. Estou surpresa com tantas novidades aqui”, comenta.