MP coleta documentos para investigar pagamento diárias irregular no Depasa

Um grupo de auditores do Tribunal de Contas do Acre (TCE/AC) apresentou, nesta quinta-feira, dia 22, ao governador eleito do Acre, Gladson Cameli, a real situação econômica do Estado. O encontro, que contou com representantes dos Três Poderes, deixou o auditório da Corte lotado.

Com o tema “Acre: Panorama das finanças públicas”, os quatro auditores do TCE/AC revelaram que o Acre está com as despesas no limite, e já mantém uma dívida de R$ 4,3 bilhão. Além disso, revelaram que as dívidas do estado, muitas delas de empréstimos, têm parcelas que se arrastam até o ano 2048.

Segundo Gladson Cameli, a atitude dos profissionais do TCE/AC é importante e ajuda na proposta de gestão. “É fundamental termos noção do que estamos recebendo da atual gestão. O Tribunal de Contas está fazendo uma grande contribuição para o futuro governo ao apresentar esses dados”, destacou.

As empresas estatais também colocam o Estado em situação ainda mais crítica. Na lista, a Colonacre, Codisacre, Cageacre, Cohab, Acredata, Emater, Banacre e Sanacre e Cila, que juntas somam uma dívida para o Estado do Acre que ultrapassa os R$ 558 milhões.

O maior volume de dívidas ficou para o Banacre, que deve R$ 209 milhões, e a Sanacre, com conta a pagar que chegam a R$ 192 milhões. Os valores representam 67% da dívida das estatais acreanas. Todo esse dinheiro podia ser investido em outras áreas do Estado.

E a situação econômica do Acre fica ainda pior quando o custo com pessoal entra na planilha de débitos do governo acreano: são 49 mil homens e mulheres recebendo salários via Tesouro, divididos da seguinte forma: 12 mil inativos, 33,9 mil em atividade e outros 2,9 mil pensionistas.

O relatório apontou ainda que a maior parte do orçamento do Poder Executivo é utilizada para o pagamento de servidores públicos. São R$ 3,1 bilhões, o que representa 59% do total de despesas. Por conta disso, de acordo com TCE, sobra pouco recurso para que o Estado realize investimentos em outras áreas.

O presidente do TCE, conselheiro Valmir Ribeiro, agradeceu a confiança de Gladson na instituição e desejou sorte ao próximo governador. “Apesar da situação atual, tenho certeza que a nova gestão será promissora”, destacou.

Ciente da situação financeira que encontrará em 2019, Cameli reafirmou o compromisso de governar para todos e disse que terá uma gestão transparente. Além disso, anunciou que os números apresentados pelo TCE serão essenciais para a reforma administrativa.

Sebastião quer saber por que auditores do TCE revelaram dados a Gladson Cameli

O governador do Acre, Sebastião Viana, reclamou a postura do Tribunal de Contas do Acre (TCE/AC), ao apresentar o panorama econômico do Estado acreano, incluindo o gasto com pessoal, serviços, e a amortização da dívida e pagamento de juros, ao governador eleito Gladson Cameli.

O Palácio Rio Branco recebeu mal a notícia e afirmou que o governador Sebastião Viana não “reconhece a autoridade do inspetor Jeú Campelo Bessa para analisar as contas do Governo do Estado do Acre, durante apresentação da situação fiscal do Executivo ao governador eleito e à imprensa”, diz Nota Oficial emitida pela equipe do petista.