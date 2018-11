Horóscopo do dia 23 de novembro

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: A sedução será sua companheira fiel durante o dia de hoje. Certifique-se de tirar o máximo proveito dela. Não desanime com uma experiência ruim do passado, saia e aproveite todos aqueles que valorizam você ao seu redor. Dinheiro & Trabalho: Não se deixe cair em ações precipitadas ou impulsivas que podem complicar seriamente você no seu trabalho. Um golpe de sorte causará uma entrada repentina e necessária de dinheiro em sua conta corrente. Aproveite sem excessos.

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Certifique-se de não colocar todas as suas esperanças em uma conquista passageira. Seja mais cauteloso e cuidadoso com seus sentimentos. A vida está lhe colocando muitos obstáculos para encontrar o amor verdadeiro. Mas não se desespere, alguém especial chegará em breve. Dinheiro & Trabalho: O tempo é o seu principal inimigo quando se trata de aspirar a melhores cargos. Certifique-se de se aperfeiçoar a cada dia. Chegou também a hora de pedir uns dias livres que lhe restaram das férias e fazer um curso rápido. As coisas começam a correr bem financeiramente e você pode respirar aliviado.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: A família sempre está unida em torno de você, nos bons e maus momentos. Algumas pessoas hoje lembrarão de você e começarão a cortejá-lo. Isso aumentará sua autoestima, embora isso não signifique que você vai encontrar a sua cara metade. Dinheiro & Trabalho: Aproveite o dia para rever seus compromissos da semana. Organize seus horários de trabalho antes de mais nada. O bom humor que você exala eleva o espírito de seus colegas e melhora o ambiente de sua empresa. Todo mundo aprecia seu sorriso todas as manhãs.

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você notará que existem conflitos que afetam seu parceiro. Ela precisa de seu apoio e afeto neste momento, dê isso a ela. A delicada situação de trabalho fez com que você descuidasse seu amor, embora ela entenda, cabe a você fazer um agrado a mais hoje. Dinheiro & Trabalho: Dedique o dia de hoje para realizar os trabalhos em casa você tem adiado há algum tempo. Seu parceiro vai agradecer. Entre algumas despesas e outras, você mal tem dinheiro para as coisas necessárias. Você deve organizar melhor sua renda.

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Aproveite o fim de semana para reconstruir o relacionamento com a família do seu parceiro. Uma breve visita será boa para começar. Você acha que vida a dois não envolve as famílias? É algo que você precisa entender e aceitar com maturidade. Dinheiro & Trabalho: O dia de trabalho será extenso, mas você poderá terminar em tempo e forma com todas as suas responsabilidades de hoje cumpridas. Certifique-se de fazer uma análise detalhada antes de começar um negócio, porque se você não agir assim, você ficará sem nada.

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Durante o dia de hoje você receberá a visita de uma antiga amizade. Aproveite a feliz surpresa com o seu parceiro. Você conheceu uma pessoa muito especial que está destinada a mudar sua vida para melhor. Não perca esta oportunidade que as estrelas te dão. Dinheiro & Trabalho: Coloque um freio nas ambições de hoje. Tente não assumir mais responsabilidades do que você pode cumprir. Não desperdice essas economias especiais. Você deve gastá-lo em um investimento de importância familiar.

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Não acredite que o seu relacionamento é o melhor. Todo mundo sabe que mentiras são comuns entre vocês. Hoje você tem um dia desses no amor. Mas não se confunda e não se deixe levar pelos argumentos, seja firme se ser rude. Dinheiro & Trabalho: Você tem de aprender a dizer não no trabalho. Se você continuar a aceitar todos os pedidos, você acabará sendo o servo de todos. Seu trabalho está se tornando um pesadelo. Mude esta situação se você não quiser acabar explodindo.

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você se sentirá completamente impotente em ver como o destino gradualmente separa você da pessoa que você achava indicada. Resignar-se às vezes é necessário. As coisas por enquanto continuarão as mesmas, embora você possa ter uma surpresa muito agradável nos próximos dias. Dinheiro & Trabalho: Os debates com seus colegas de trabalho são positivos se forem mantidos em um clima de respeito. Muito cuidado. Você passa por um grande momento econômico, mas isso não significa que você pode pagar grandes luxos. Desfrute um pouco das coisas boas da vida, mas com uso da razão.

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Procure complementar o seu parceiro para que a coexistência seja mais suportável. Se você se impuser, piorará as coisas. Seu parceiro tem uma proposta importante para fazer e você, embora você não espere, terá uma tremenda alegria. Você vai dizer sim quase que instantaneamente. Dinheiro & Trabalho: Você não pode permitir que seus superiores tratem você da maneira que o fazem. É o dia para se impor. Você gasta mais do que você tem e assim você não poderá salvar nada. Quando as 'vacas magras' chegarem, você poderá se ver com problemas.

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você não pode manter uma vida dupla se fingir ter um relacionamento estável. Não brinque com os sentimentos do seu parceiro. Deixe as aventuras de lado e tente desfrutar com seu parceiro. Se você se reconectar, você se lembrará do que os uniu. Dinheiro & Trabalho: Seu dia de trabalho será extenso. Levará mais tempo do que o esperado para terminar suas responsabilidades, mas você pode fazê-lo. Seu chefe percebeu seu potencial, o que causará mudanças favoráveis ​​em seu trabalho.

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você vai viver grandes momentos românticos com seu parceiro durante o dia de hoje, deixando para trás discussões e brigas. Não procure problemas desnecessários com o seu parceiro. Pense antes de falar. Dinheiro & Trabalho: Que os obstáculos para alcançar seus objetivos econômicos não o impeçam de consegui-los. Com esforço você alcançará o triunfo. Embora não esteja passando pelo melhor momento para mudar de emprego, você receberá uma oferta que não poderá recusar. Não pense muito e se jogue.

Simpatia do dia | Simpatia para acabar com o medo

Sentir medo serve como um alerta natural a uma situação potencialmente perigosa. Também pode ser visto como uma etapa para o crescimento, quando o superamos para alcançar um objetivo. O problema está quando ele se intensifica transformando-se em fobia, medo excessivo, patológico e irracional.

A origem de alguns medos ainda é um mistério, mas sabe-se que grande parte está relacionada com situações ou experiências traumáticas vivenciadas no passado, sobretudo na nossa infância.