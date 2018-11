Com maior votação da história da OAB/AC, advogados acreanos aclamam Erick Venâncio presidente da entidade

O anúncio de parte do secretariado do governo de Gladson Cameli foi feito sem qualquer novidade na tarde desta sexta-feira, 23. O próprio Gladson foi quem informou à imprensa, ao lado de aliados políticos em seu escritório de trabalho em Rio Branco, alguns dos nomes do primeiro escalão.

O governador disse que seguiu critérios “técnicos para a escolha dos nomes que envolvem a economia do Estado”.

Cameli reafirmou que seu critério de escolha foi rígido e que “a mesma caneta que nomeia também exonera. Vou cobrar e dar autonomia”, afirmou.

O progressista teve que adiar o anúncio do nome do secretário de Segurança. Ele lembrou que o procurador de Justiça do Ministério Público Estadual, João Marques Pires, que estava confirmado para o cargo até esta quinta-feira, desistiu por questões pessoais, como fora adiantado pelo ac24horas.

Ainda sobre a Segurança Pública, um dos maiores desafios do novo governo, Cameli falou que vai pedir, para os primeiros meses de sua gestão, ajuda das Forças Armadas.

Sobre o possível racha com seu vice, o tucano Major Rocha, Gladson garantiu que não há nenhum conflito entre ele e o deputado federal.

“Eu não trabalho com especulação. Hoje mesmo eu estava conversando com o Rocha e ele mandou um abraço pra todo mundo. É mais fácil a Ana Paula me deixar do que meu vice”

Ao falar que vai enxugar o Estado, o governador reafirmou que em seu governo, o Estado terá no máximo 14 secretarias.

Cameli ainda deve anunciar o diretor-presidente do Detran, o chefe da PGE, os diretores do Ise e do Iapen e os secretários de Segurança e Polícia Civil.

SECRETARIADO DO GOVERNADOR ELEITO GLADSON CAMELI (PROGRESSISTAS)

JOSÉ RIBAMAR TRINDADE DE OLIVEIRA (Gabinete Civil) – ADVOGADO – Coordenador da Equipe de Transição – Graduado em Direito, tem especialização em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas e em Direito Tributário pela Universidade Cândido Mendes. Atualmente é Assessor Técnico do Tribunal de Contas do Estado (TCE) há 17 anos, já presidiu várias comissões de licitações, atuou como gerente administrativo do Serviço de Abastecimento e Água de Rio Branco (Saerb), e também no setor empresarial e bancário.

MARIA ALICE ARAÚJO (Secretaria de Gestão Administrativa) – ENGENHEIRA CIVIL – Funcionária de carreira da Caixa Econômica Federal (CEF), foi secretária municipal de obras de Rio Branco, presidente da COHAB/Acre, assessora no Senado Federal e Câmara Federal, Diretora do Departamento do Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social-MDS, entre outros.

SEMÍRAMES MARIA PLÁCIDO DIAS (Secretaria da Fazenda, Indústria e Tecnologia) – CONTABILISTA – MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria e MBA em Gestão Pública com ênfase em Controle Externo. É Auditora de Controle Externo no Tribunal de Contas do Estado do Acre, desde janeiro de 2009. Atuou como Inspetora Geral de Controle Externo da 3ª IGCE; Inspetora Geral de Controle Externo da 2ª IGCE; atualmente exercendo o cargo de Diretora de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO e na Coordenação do Grupo de Informações Estratégicas do Controle Externo (GAICE).

MAURO SÉRGIO FERREIRA DA CRUZ (Secretaria de Educação, Cultura e Esporte) – FILÓSOFO – Mestre em Educação, Especializado em Gestão Escolar, Graduado em Teologia e Mariologia pela Pontifícia Facoultà Marianum de Roma/Itália. Atualmente é diretor de ensino da escola estadual Professora Heloísa Mourão Marques e vice-diretor de ensino da Faculdade Diocesana São José (FADISE).

RAPHAEL LUIZ BASTOS JÚNIOR (Secretaria de Planejamento) – Graduado em Sistema de Informação. Atuou como Superintendente Regional da Fundação Nacional de Saúde; Secretario Parlamentar na Câmara Federal; Assessor Especial de Planejamento, na Secretária de Articulação Institucional; Gerente de Logística e Suporte na PMRB; Chefe de Divisão de Desenvolvimento da PMRB.

THIAGO RODRIGUES GONÇALVES CAETANO (Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo) – ENGENHEIRO CIVIL – Especializado em Avaliações e Perícias de Engenharia, especializado em MBA Executivo em Segurança no Trabalho e Meio Ambiente, Mestre em Processos Construtivos e Saneamento Urbano. Um dos pioneiros em Avaliações e Perícias no Estado do Acre. Atuou como Supervisor da unidade local do DNIT de 2015 a 2017 e como Superintendente do DNIT de 2017 a 2018. Foi o primeiro fiscal do DNIT nas obras da Ponte sobre o Rio Madeira.

ANA PAULA CAMELI (Secretaria de Inclusão Social) – ADVOGADA -especializada em Direito Público. Trabalhou no Ministério Público do Estado (MPE); atua como presidente de honra do Movimento Mulher Progressista e em vários projetos voltados para questões sociais como o Berço da Cidadania, que trabalha pela conscientização e apoio a jovens que engravidam na adolescência.

SILVANIA PINHEIRO DINIZ (Secretaria de Comunicação) – JORNALISTA – Graduada em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo pela União Educacional do Norte (Uninorte). Especializada em Assessoria de Imprensa e Marketing Político pela União Educacional do Norte (Uninorte). Mestre em Letras: Linguagem e Identidade pela Universidade Federal do Acre (UFAC). Ingressou no jornalismo aos 17 anos, atuando como repórter, tornando-se posteriormente editora-chefe do jornal O Rio Branco. Foi editora de política e editora-chefe do jornal A Gazeta, além de cofundadora do portal ContilNet Notícias. Trabalhou como assessora parlamentar na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, sempre ao lado de Gladson Cameli. É primeira-secretária da executiva do Progressistas no Acre.

ELIANE PEREIRA SINHASIQUE (Secretaria de Turismo e Economia Empreendedora) – JORNALISTA – Graduada em Comunicação Social/Publicidade e pós-graduada em Didática e Docência do Ensino Superior. É jornalista, radialista, publicitária, foi a primeira assessora de comunicação do Sebrae-AC, foi professora universitária, é escritora e empresária. Foi também a deputada estadual mais votada na capital do Acre nas eleições de 2014. É presidente da Fundação Ulysses Guimarães no Acre. É também presidente do MdBelas Rio Branco.

ALYSSON BESTENE LINS (Secretaria de Saúde) – CIRURGIÃO DENTISTA – Especialista em prótese dentária, com área de atuação em Implante Dentário. Professor do Centro Universitário Uninorte, no Curso de Odontologia. Especialização em Didática e Docência do Ensino Superior. Já presidiu o Sindicato dos odontólogos por dois mandatos, foi membro efetivo do Conselho Estadual e Municipal de saúde e Vereador do Município de Rio Branco de 2009 a 2012.