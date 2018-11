PSD de Petecão manda dois nomes para a Seaprof

Em reunião terminada neste início de tarde, a executiva regional do PSD, sob a direção do senador Sérgio Petecão (PSD) se reuniu para definir quem será o próximo secretário da SEAPROF, optando para enviar dois nomes ao governador eleito Gladson Cameli para que escolha um: o agrônomo Ricardo Craveiro, que preencheria o critério técnico, ou o deputado Jairo Carvalho (PSD), que seria o lado político. “Qualquer um que o Gladson escolher, o PSD se sentirá contemplado”, disse há pouco o senador Sérgio Petecão (PSDS) ao BLOG DO CRICA.