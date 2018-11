Papo Informal com o fotógrafo Pirulito

No Papo Informal desta quarta-feira, 21, ao vivo, no ac24horas, o fotógrafo Antônio Alen Rodrigues do Nascimento, o popular Pirulito, conta um pouco de sua história de vida e na profissão.

Tarauacaense, Pirulito tem 64 anos, dos quais 40 como fotógrafo.

Pirulito lembra que fotografou em 1982 o na época presidente João Baptista Figueiredo durante visita do então mandatário ao Abre.

Na entrevista, o fotógrafo se emociona ao lembrar das batalhas diárias e ao lembrar do falecimento da mãe de seus filhos ocorrido há mês.

Pirulito também conta que já teve três e pelo menos cinco máquinas fotográficas roubadas.