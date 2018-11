Horóscopo do dia 22 de novembro

O Projeto Musical Sons e Cadências começa nesta quinta-feira, 22, em Rio Branco. O evento é realizado pelo Serviço Social do Comércio Sesc no Acre (Sesc/AC) e vai até o dia 30 de novembro nos teatros e praças da capital, e conta com a participação de bandas e cantores locais. A entrada é grátis.

O Projeto foi elaborado com objetivo de apresentar os artistas locais com trabalho autoral no intuito de demostrar e divulgar a música regional. Além de fomentar novos talentos e a identidade cultural musical do estado.

Na quinta-feira, 22 a apresentação será no Casarão com o espetáculo musical “Carlos Alberto e Banda”, às 20 horas. No dia 23, será a vez da apresentação “Alberan Moraes”, no Teatro de Arena, às 20h30. Já no sábado, 24, a apresentação do show “Lara Pontes” será no Teatro de Arena, às 20 horas. Dia 26, o show “Power The Roxy” acontece às horas 20 horas, no Sesc Centro.

No sábado – último dia de apresentação – dois espetáculos fecham a Semana Sons e Decadência: o show musical “Parafal” acontecerá às 18 horas, no Sesc Bosque; e o shows “Eloy de Castro”, “Banda Capu” e “DH Acoustic, que serão apresentados a partir das 15 horas, no Sesc centro.

Para o coordenador do projeto do Sesc/AC, Franklin Pinheiro, esse é um projeto que fomenta a música local. “O Sesc Sons e Cadências irá realizar mostras musicais de artistas locais com trabalhos consistentes e autorias em harmonia com o contexto cultural e regional”, disse.

Confira a programação completa no site www.sescacre.com.br