Enfermeiros recebem salários e encerram greve no hospital

A greve dos enfermeiros e funcionários administrativos do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, não durou nem uma semana e já foi encerrada. Os profissionais cruzaram os braços cobrando os salários de outubro, que não haviam sido pagos.

Diante do crítico quadro do hospital, a Secretaria e Saúde do Acre (Sesacre) fez o pagamento dos funcionários e os trabalhadores voltaram ao serviço. Os médicos também estavam sem receber desde setembro, e fizeram greve durante quase uma semana.

“Eles fizeram o pagamento do mês de Outubro, mas o mês de Novembro ainda está atrasado então podemos, sim, voltar a paralisar porque o mês de Novembro ainda está atrasado”, disse a enfermeira Marjane Pedrosa, representante da categoria durante o movimento.

Marjane ressalta que se trata de uma suspensão da greve e não o fim. “Não tem condições de ficarmos sem nossos salários. Tem gente que passou por necessidades mesmo, sem gasolina, sem energia e sem comida”, afirmou.