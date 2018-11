Disputa pela presidência da Aleac rendeu a Sesacre para sobrinho de Bestene

O Gameleira Connection desta quinta-feira, 8, trouxe a tona os bastidores do desligamento oficial do presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Ney Amorim, do Partido dos Trabalhadores, por meio de uma carta de desfiliação. Marcos Venicios, Ray Melo e Luis Carlos Moreira Jorge comentaram ainda sobre os bastidores da transição entre o governador eleito Gladson Cameli e do atual, Sebastião Viana. Estes e outros detalhes vocês pode conferir agora. Assista!