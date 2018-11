Vice de Gladson, Rocha alfineta sugestão de delegados sobre lista tríplice para secretário

O procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Alagoas e coordenador nacional do Grupo de Combate às Organizações Criminosas, Alfredo Gaspar de Mendonça Neto, foi aplaudido durante o fórum sobre segurança pública na noite desta terça-feira, 20, no auditório da Firb/Faao, ao reproduzir uma entrevista dada por ele em 2015 à imprensa alagoana em que ele afirmara preferir “um milhão de bandidos mortos que um policial em Alagoas assassinado”. À época, o procurador era secretário de Segurança Pública do Estado de Alagoas.

O polêmico Alfredo Gaspar teve atuação de destaque na pasta da segurança. Nos anos em que comandou o setor, o estado de Alagoas apresentou uma redução de mais de 40% no número de homicídios.

Dele saia a máxima de que em sua gestão policial não viraria réu por matar bandido.

À imprensa alagoana, ele também afirmou: “bandido em Alagoas na minha gestão só tem dois caminhos a seguir: ou se entrega indo para cadeia ou morre.”

O fórum sobre segurança pública, organizado pelo Ministério Público do Acre, começou nesta segunda-feira, 19, encerrou nesta terça-feira, 20, e contou com as presenças de advogados, estudantes, magistrados, servidores da Segurança Pública, membros do Ministério Público e assessores.