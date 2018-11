Ex-prefeito James Gomes é condenado a devolver mais de R$ 32 milhões aos cofres públicos

O diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Aberson Carvalho, informou na noite desta segunda-feira, 19, durante o “Fórum de Segurança Pública: um direito fundamental do cidadão”, promovido pelo Ministério Público do Estado do Acre, no auditório da Firb/Faao, que a população carcerária atual do estado do Acre é de 7, 5 mil (1, 3 mil monitorados), a maior do país.

Em 2008, o número de presos era de três mil. Ou seja, em dez anos a quantidade de detentos aumentou em mais 4, 5 mil.

Por ano, o Estado do Acre gasta R$ 176 milhões com o sistema penitenciário. Mais de meio bilhão em quatro anos.

O crescimento assustador e acelerado na quantidade de encarcerados nos últimos anos ocorreu devido a presença das facções criminosas, salientou Aberson Carvalho.

O diretor-presidente do Iapen acrescentou que nos últimos anos houve importantes investimentos por meio da construção de novos pavilhões e ampliação dos presídios. Foram mais de R$ 30 milhões investidos no setor.

Aberson Carvalho encerrou sua participação afirmando a necessidade de investir nos próximos anos em concurso público, fortalecimento institucional e capacitação”.