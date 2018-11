Horóscopo do dia 21 de novembro

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Vocês têm tudo para ser feliz como um casal. Nada pode e não deve arruinar seu amor, lutem para que assim seja, que a vida cuidará do resto. Já passaram por tantas coisas juntos e já venceram tantas dificuldades, que uma a mais não será problema. O universo conspira a favor de vocês, do amor de vocês. Dinheiro & Trabalho: Há pessoas no trabalho que você deve sempre desconfiar. Já no passado, eles demonstraram a verdadeira forma de suas ações, suas reais intenções com relação aos demais colegas. Tenha um relacionamento estritamente profissional com elas. Não fale de seus projetos, sonhos e muito menos da sua vida privada com eles. Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Perda de tranquilidade. Ansiedade por falta de resultados no amor, você tem que ser paciente. Prepare-se para o amor, cuide da sua aparência, de seu jeito de se comunicar, veja com quem se relaciona. Já parou para pensar que o ambiente que frequenta não tem nada a ver com o tipo de pessoa que você procura nele para ser sua parceira amorosa? Dinheiro & Trabalho: Você toma decisões corretas no trabalho. Você antecipará as exigências de seus superiores e isso fará com que sua imagem cresça dentro da empresa. Se você está desempregado, hoje ligue para aquelas duas empresas nas quais deixou seu Curriculum. Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: No amor, uma pessoa que poderia mudar sua situação entra em sua vida. Os dias de solteirice estariam prestes a terminar. Se você é comprometida, aja com habilidade, não jogue fora tudo que você construiu em conjunto, seu relacionamento amoroso é mais valioso do que você às vezes pensa. Dinheiro & Trabalho: Trabalhe pacientemente, consertando os detalhes. Seu esforço será reconhecido dentro da organização. Você tem que manter uma imagem de solidez e responsabilidade na profissão. A confiança que você gera em torno de você vai fazer a diferença, a boa notícia vai se espalhar sem você se esforçando para espalhá-los. Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você tem dificuldade em compreender o seu parceiro, atitudes incompreensíveis por parte dele, cada vez os afastam mais. Se você acha que ainda vale a pena o relacionamento, exija dele respostas ou caia fora pelo bem dos dois. Logo um novo amor entra em sua vida. Dinheiro & Trabalho: Conflitos profissionais têm uma origem. Não fique em cima do muro, conserte a situação desde a raiz do problema. Por sua vez, diante das tarefas que precisam ser desenvolvidas, não aja por impulso. Não proponha soluções que não tenham sido devidamente avaliadas. Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Ambos devem oferecer o melhor que vocês têm para que seu relacionamento tenha um futuro promissor. Se você está solteira, não viva amarrada a um passado sentimental que só existe em sua memória. Essa pessoa virou a página e vive sua vida sem você, faça o mesmo, recupere sua autoestima e sua coragem. Dinheiro & Trabalho: Você sente que não recebe uma compensação adequada pelo seu esforço no trabalho. Se você não estiver mais confortável com a organização, procure novas opções, mas, no processo de transição, não pare de fazer bem o seu trabalho. Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Lembre-se de seus erros passados ​​cometidos nos relacionamentos amorosos. Seu parceiro e você precisam ser claros um com o outros sobre a as intenções para o relacionamento, se é uma aventura ou algo mais sério. O amor também machuca. Dinheiro & Trabalho: Sua situação financeira começa a melhorar, mas o fantasma da crise pode voltar. Reforce sua posição, reduza gatos. Compreenda e respeite certos limites no trabalho. Você pode contar com a cooperação de colegas, mas somente se eles perceberem sua compreensão do que foi estabelecido para o grupo. Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Compromisso e dedicação é o que seu relacionamento amoroso precisa. É hora de cruzar a linha e deixar a pessoa amada saber que você quer levar isso para o próximo nível. Um compromisso, a consciência de que os dois tentarão entender as necessidades, vontades, desejos e medos do outro. Dinheiro & Trabalho: No trabalho, seu desempenho é ótimo, seus superiores apreciam e reconhecem seu esforço. Você será considerado para projetos futuros, tudo é vislumbrado de uma maneira positiva e vencedora na sua vida profissional. As finanças se recuperam. Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: No amor, não importa quão dolorosas certas verdades sejam, elas precisam ser ditas em voz alta e clara para o bem do seu relacionamento, porque mantendo uma situação de incertezas e silêncio só irá gerar mais ansiedade. Tome uma atitude rapidamente. Dinheiro & Trabalho: Suas ideias serão ouvidas no trabalho. Você conseguiu criar uma imagem de sucesso e eficiência, mas mais fatos concretos serão necessários apresentar para fortalecer ainda mais sua posição. Um novo cargo com uma outra remuneração deve ser oferecido a você nos próximos dias, não pense muito e aceite como algo natural. Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Para conquistar quem ultimamente não sai de seus pensamentos, mostre seu melhor lado. Deixe para trás a apatia, não tente se mostrar indiferente e muito menos viva de seus erros do passado, com temor de não ser bem-sucedido na conquista. Dinheiro & Trabalho: Nas finanças, procure não gastar tanto apenas para agradar os outros. Tudo tem um limite. No trabalho, há uma grande expectativa em relação ao seu desempenho. Esforce-se por conseguir bons resultados, evite a todo custo ser motivo de decepção, num momento em que a empresa está em franca expansão e aposta muito em você. Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Confiar no outro deve ser o pilar do seu relacionamento amoroso. Esclareça todas as dúvidas, não deixe a falta de comunicação colocar seu relacionamento em risco. Há aspectos que você deve arrancar de sua vida, só então você será atraente diante de seus próprios olhos e poderá amar de verdade. Ame-se primeiro para depois amar. Dinheiro & Trabalho: Se você não exigir a coisa certa no trabalho, ninguém fará isso por você. Certas tarefas são excessivas, chegou a hora de falar francamente com seus superiores. Problemas de coordenação, promessas não cumpridas na profissão. Certas tarefas dadas a você podem ser suspensas, para aumentar sua produtividade. Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Se você é ousado, a vida te recompensará com um novo amor. O mundo é dos audaciosos, daqueles que ousam, não daqueles que permanecem olhando para o tempo que passa na esperança de um dia um amor bater à sua porta. A felicidade e o amor se conquistam. Quer um amor? Prepare-se e procure por ele. Dinheiro & Trabalho: Você conseguirá crescer financeiramente. Você vai focar seus investimentos em alternativas seguras e de pouco risco. Você não pode se deixar levar pelo que os outros dizem no trabalho. Você tem que estabelecer um plano de ação que, certamente, o levará ao sucesso sozinho. Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: No amor, como em tudo na vida, as coisas são como são e não como gostaríamos que fossem. Se você tem um objetivo claro, insista, mesmo se você tiver receios de ter a sua proposta de amor recusada. Essa pessoa gosta muito de você. Acredite nisso. Dinheiro & Trabalho: Tudo com o que você se comprometeu no trabalho se concretizará. Você sobe e progride triunfante antes do tempo em muitos campos, mas não perde a grandeza da humildade, que o levará cada vez mais longe na sua profissão. Continue lendo o signo Libra

Simpatia do dia | Simpatia para acalmar uma pessoa

Ao longo de nossas vidas, todos nos deparamos com um marido, esposa, membro da família, amigos ou colega de trabalho que em determinados dias ou períodos se torna irascível, agressivo e violento. Eles perdem sua compostura e com frequência nos vemos envolvidos em discussões absurdas com eles, nas quais é praticamente impossível fazê-los entender o comportamento agressivo que está tendo. “Uma situação frustrante, exasperante e às vezes aterrorizante”, diz a psicóloga Barbara Markway em Psychology Today. Quando temos que lidar com pessoas com comportamentos irracionais, nosso cérebro ativa o centro de resposta ao medo, então tudo depende de você ser capaz de pôr em marcha seu discernimento e bom senso para acalmar a situação. Aqui apresentamos uma simpatia simples para ajudar a tranquilizar ou dominar uma pessoa. Saiba como fazer a Simpatia