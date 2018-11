Homem que se diz pastor é linchado por populares após suposta tentativa de estupro

As Eleições Gerais 2018 da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) ocorrerão nesta sexta-feira (23), das 8h às 17h. Advogados de todo o estado poderão votar nas zonas localizadas em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Epitaciolândia. O pleito escolherá a nova diretoria da OAB Seccional Acre e OAB Subseção Juruá, além de membros do Conselho Pleno e Caixa de Assistência dos Advogados do Acre (CAAAC).

Em Rio Branco, advogados podem votar na chapa única “Uma Ordem para Todos”, que tem como candidato a presidente Erick Venâncio Lima do Nascimento (atualmente conselheiro federal da OAB e representante no Conselho Nacional do Ministério Público) e vice-presidente Marina Belandi Schaffer (atual vice-presidente); secretário-geral André Ferreira Marques; secretário-geral adjunto Gilliard Nobre Rocha; e diretora-tesoureira Isabela Aparecida Fernandes da Silva.

Já a OAB Subseção Juruá possui duas chapas. A “OAB para Todos Juruá”, que tem como candidata a presidente Núbia Sales de Melo e vice-presidente Luiz Mário Padilha; secretário-geral Maria Roseane Silva de Melo; secretário-geral adjunto Raphael Trelha Fernandez; e diretora-tesoureira Ocilene Alencar de Souza.

E a chapa “Renovar para Mudar”, que tem como candidato a presidente Rafael Carneiro Ribeiro Dene e vice Michelle de Oliveira Matos; secretário-geral Belquior José Gonçalves; secretário-geral adjunto Raimundo Ildefonso de Almeida; e diretor-tesoureiro Álvaro Manoel Vieira Sampaio.

O voto nas Eleições 2018 da OAB é obrigatório, sob pena de 20% do valor da anuidade do exercício, conforme prevê o art. 134 do Regulamento Geral da OAB. Aqueles que por algum motivo estiverem impossibilitados de votar, terão o prazo de 60 dias, após o término das Eleições, para justificar o voto. No site www.oabac.org.br é possível encontrar o formulário de justificativa eleitoral.

Serviço

Eleições Gerais OAB 2018;

Data: 23 de novembro de 2018;

Horário: das 8h às 17h;

Locais de votação:

Rio Branco – Sede OAB Acre

Alameda Ministro Miguel Ferrante, nº 450 – Bairro Portal da Amazônia;

Cruzeiro do Sul – Subseção do Vale do Juruá

Cidade da Justiça – BR 307 – KM 09, nº 4090 – CASA 02 – Bairro Boca da Alemanha;

Tarauacá – Fórum de Tarauacá

Avenida Antônio Frota, 370 – Centro;

Epitaciolândia – Delegacia do Alto Juruá

CIC – Centro Integrado de Cidadania – BR 317, Km 01, nº 645, SALA 05 – Bairro Aeroporto.