Idosos devem realizar cadastro para manter Benefício de Prestação Continuada

O pesquisador meteorológico Davi Friale alertou nesta segunda-feira, 19, por meio de seu portal O Tempo Aqui para a chegada de uma leve frente fria e a ocorrência de chuvas fortes e temporais que devem atingir parte do Acre nos próximos quatro dias.

“A causa tempo severo é o avanço rápido de uma frente fria, cujo contato com o calor e a elevada umidade do ar que está na região deixa o tempo extremamente instável e provoca temporais. No leste e no sul do Acre, esta frente fria chega nesta segunda-feira, quando ocorrem chuvas intensas a qualquer momento, desde as primeiras horas do dia, com alta probabilidade de temporais.”

Na terça-feira, as áreas mais atingidas serão o vale do Juruá e a região de Tarauacá. Em Rio Branco e demais cidades do leste e do sul acreano, a temperatura diminui um pouco, sendo que as máximas, durante o dia, devem ficar abaixo de 26ºC, nesta segunda-feira e na terça-feira, com o tempo fechado. Assim, o friozinho leve proporcionará uma pequena trégua nos dias quentes e abafados que predominaram na semana anterior.

As estimativas são de que o acumulado de chuvas nos próximos quatro dias passem de 100mm no Acre e nas regiões próximas.