Pagamento do 5º lote do abono salarial do PIS/Pasep começa nesta terça-feira (20)

O Instituto Federal do Acre (Ifac) está com inscrições abertas para o curso de especialização em Logística Empresarial. Ao todo, estão sendo ofertadas 30 vagas, que são destinadas a profissionais que já tenham formação superior em Administração, Contabilidade, Finanças, Economia, Tecnologia em Logística e áreas afins.

As inscrições seguem até o dia 02 de dezembro e devem ser realizadas pelo site https://selecoes.ifac.edu.br/. Além das informações que deverão ser fornecidas pelo candidato junto ao sistema online de seleção, os interessados deverão apresentar ainda formulário com dados pessoais, opção de vaga, escolaridade, informações para correspondência, como também carta de intenção. Estes documentos, que estão disponíveis em edital, deverão ser anexados ao final do processo de inscrição.

Clique aqui e acesse o edital

Seleção

A seletiva para o curso de Logística Empresarial será realizada com base nas informações repassadas pelos candidatos através do formulário de inscrição e carta de intenção. Conforme edital, a pontuação dos candidatos será avaliada com base em nove critérios, sendo eles: conhecimentos relacionados ao curso, experiência acadêmica e/ou profissional, interesse pessoal na área, possibilidade de aproveitamento do curso na atuação profissional, expectativas com o curso, formação acadêmica, experiência profissional na área de Logística, pesquisas e atividades de extensão realizadas.

Conforme cronograma, a lista preliminar de candidatos inscritos será divulgada no dia 03 de dezembro. Já o resultado preliminar referente à análise documental será apresentado no dia 14 de dezembro. O resultado final com a lista de aprovados para o curso de especialização do Ifac será publicado no dia 20 de dezembro.

Curso

Com objetivo de contribuir para qualificação de profissionais que atuam e/ou desejam atuar na área, o curso de especialização em Logística Empresarial contará com 12 disciplinas, que serão ministradas através de aulas expositivas e dialógicas, seminários, trabalhos em grupos e/ou individuais, pesquisas, enquetes, práticas vivenciais, problematização, estudos de casos, entre outras atividades. A carga horária total do curso é de 360 horas.

As aulas, que serão realizadas no campus Rio Branco, ocorrerão na terceira e/ou quarta semana de cada mês, às sextas-feiras (período noturno) e aos sábado (período matutino e vespertino). A expectativa é de que as aulas sejam iniciadas no primeiro trimestre de 2019.