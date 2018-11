“Nenhuma polícia pode ser eficaz se tiver que prender mais de quatro vezes a mesma pessoa”, diz promotor Bernardo Albano

Após uma semana de seu naufrágio parcial às margens do rio Acre no Bairro da Base, o Bar Flutuante, também conhecido como “Putanic”, foi resgatado por homens do Corpo de Bombeiros com a ajuda do proprietário do local.

As bóias de sustentação do flutuante furadas que provocaram o incidente foram retiradas do fundo do rio por uma retroescavadeira hidráulica e colocadas no barranco de acesso ao local.

O flutuante já foi restaurado parcialmente e permanece sustentado por três bóias. Homens do Corpo de Bombeiros ainda trabalham no local nesta terça-feira.

O bar não funciona desde um temporal ocorrido no ano passado quando o flutuante foi arrastado nas águas do rio Acre até os pilares da ponte Juscelino Kubitschek e depois resgatado por bombeiros e ancorado de volta no barranco do Bairro da Base.