Horóscopo do dia 20 de novembro

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Sua vida amorosa está efervescente e você ficará surpreso quando aquela pessoa em quem você nem pensou que estava interessado se aproxima de você e lhe mostra os sentimentos dela. Amor, paixão, intimidade são agora palavras concretas dentro de sua realidade emocional. Se você está solteiro, você não terminará seu ciclo astral sem ter encontrado o que estava procurando em um relacionamento. Dinheiro & Trabalho: Você vai colher muitos sucessos no trabalho e em breve você estará ocupando uma posição melhor dentro do seu emprego, se você já foi recentemente nomeado para uma posição diferente, ou se trabalha em seu próprio negócio, você verá bons resultados. A fortuna está do seu lado, a energia cósmica está com você.

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: É um dia ideal para reviver um romance ardente. Aquela pessoa que você conheceu recentemente entenderá que a um sagitariano como você não pode cortar as asas ou tentar administrar seu tempo e liberdade. Se a pessoa próxima a você não entender sua natureza, será difícil coexistir, já que você é como o arqueiro que marca seu signo e não resiste que alguém o esteja controlando. Dinheiro & Trabalho: Se você estiver em um momento de busca de emprego associado a um trabalho que lhe prometeram, mas que ainda não veio, não seja impaciente, porque em poucos dias você receberá notícias animadoras sobre esse trabalho o que possibilitará resolver seus problemas financeiros em um piscar de olhos. Não pare de ligar para as empresas.

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Se você pensou que não teria uma segunda ou terceira chance no amor, um belo encontro está chegando e logo você estará vivendo algo lindo em sua vida. O que aconteceu no passado é uma experiência para a sua vida, agora você está se canalizando em uma nova direção, onde a recompensa é dada por amor e felicidade. Dinheiro & Trabalho: Um amigo vai propor um negócio interessante que vale a pena considerar, mesmo que você não dê sua resposta no momento. Não se deixe influenciar por preconceitos ou aparências se tiver um choque pessoal com um novo chefe ou supervisor dentro de sua empresa ou trabalho, porque em pouco tempo ambos estarão desfrutando de uma excelente relação de trabalho e tudo será resolvido.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Algo bonito acontece em sua vida amorosa e você sorri novamente com alegria e felicidade diante de circunstâncias inesperadas. Imaginação e criatividade do seu signo vai se manifestar de forma espontânea em um relacionamento que agora está começando a tomar forma em sua vida amorosa, algo que você suspeita, mas se torna o centro de sua atenção e promete muito para o futuro. Dinheiro & Trabalho: Há algumas pessoas tentando substituí-lo e tomar o seu lugar e somente sua qualidade de trabalho, responsabilidade e eficiência podem garantir sua posição, portanto, cuidar de seu trabalho e não fazer nada que possa colocar em risco sua posição. Você sabe o que você tem que fazer, então é o momento de agir com inteligência.

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Um novo amor virá em sua vida muito em breve. Hoje é o seu dia. Você está se sentindo ótimo e deve por vezes esquecer o que a razão lhe diz, ame-se e verá como esse golpe de espírito ilumina sua vida para que o novo amor chegue depressa. Dinheiro & Trabalho: Uma pessoa um pouco complicada terá um relacionamento mais direto

com você em seu trabalho. Tome isso como um incômodo temporário, porque se você se deixar levar pelos seus impulsos iniciais, poderá causar problemas em seu local de trabalho e comprometer-se agora que está prestes a ser promovido de função.

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você superará aquelas situações que o mantiveram em suspense durante estes últimos dias pensando que aquela pessoa já havia deixado sua vida para sempre, felizmente agora as coisas estão melhores do que você pensou dentro do seu plano sentimental. Dinheiro & Trabalho: Você terá notícias de uma viagem futura se o seu emprego tiver conexões com o exterior porque as condições para uma posição relacionada a viagens ou turismo estão sendo dadas. Seus superiores estão considerando propor para você esse trabalho de expansão da empresa.

Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você começará a se sentir interessado em alguém que até agora era indiferente a você, mas que começa a ocupar um espaço dentro de seu coração e pensamento. Além disso, você será o primeiro a se surpreender quando isso acontecer. Deixe o amor vir até você. Dinheiro & Trabalho: Um dia interessante porque Vênus, seu regente, dirige tudo para você renovar e revolucionar sua atitude no seu estilo de trabalho. Há boas notícias associadas ao campo do dinheiro no campo do acaso. Tente sua sorte e se guie através de seus palpites. Você receberá uma surpresa sobre emprego. Mantenha um tom de serenidade e gratidão.

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Embora seu regente, Mercúrio, seja retrógrado, a incidência direta de Vênus, planeta do amor, cria um campo emocional muito intenso que o ajudará a abrir seu coração e expressar seus sentimentos àquela pessoa ao seu lado, o que fortalecerá seu relacionamento. Dinheiro & Trabalho: No seu ambiente de trabalho tome cuidado com aquelas pessoas que mais falam do que trabalham porque elas o entretêm e impedem que você desenvolva seu trabalho. Se você está sendo cercado por pessoas assim, não hesite e peça educadamente para não o interromper. Se necessário use um fone de ouvido para ouvir música que relaxe.

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: As influências planetárias que influenciam seu signo canceriano são muito fortes devido à ação de Mercúrio e Urano retrógrado. Isso abala sua vida emocional. Você está pensando em deixar um relacionamento tempestuoso e começar a viver com um parceiro estável, que adora você e o faz se sentir mais próximo da tranquilidade e da felicidade. Não perca tempo. Dinheiro & Trabalho: Com os últimos conhecimentos adquiridos no trabalho, você expande seus horizontes e vê além do que tem à sua frente. Infelizmente, existem certos tipos de pessoas que criam dificuldades e você tem que mantê-los longe de sua vida para que eles não o prejudiquem com seus comentários e fofocas. Se concentre nas suas tarefas e deixe eles viver seu mundo de energias negativas longe de você.

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você está muito animado sobre alguém novo que está surgindo em sua vida sentimental e que o faz expressar seus sentimentos de forma aberta, no estilo de seu signo. Agora tudo assume um novo aspecto em sua realidade afetiva. Dinheiro & Trabalho: Existe a possibilidade de uma promoção na sua empresa. Assuma sua responsabilidade com segurança e confiança. Em pouco tempo, você terá promovido seu setor, deixando-o mais produtivo e começará a colher os frutos financeiros oriundos dele e o reconhecimento de seus colegas.

Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Hoje será muito emocionante e se você está solteira, logo verá que o amor se aproxima de você rapidamente. Se você tem um parceiro, você entrará em um novo estágio de maior intimidade, fruto de acontecimentos inesperados que colocaram os dois à prova. Dinheiro & Trabalho: Você está com uma disposição favorável para iniciar as tarefas de trabalho que você estabeleceu como prioridades que permitirão começar um projeto maior. Se você está procurando um emprego, este é um bom dia para começar a contatar pessoas que decidam nas empresas que você pretende trabalhar. Faça isso já!

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: O amor do jeito que está gira em sua cabeça e em seu coração, este é o momento de corrigir alguns erros, estabelecer alguns parâmetros para que a vida a dois se torne mais sadia e tranquila. Você conta com a ajuda de seu regente, para conseguir a harmonia no relacionamento. Nada de mais que uma vida em comum exija de duas pessoas. Diálogo. Dinheiro & Trabalho: Coloque em prática certas ideias que lhe ocorreram associadas a um novo trabalho que você está querendo obter e no qual obterá resultados formidáveis. Se você empregado, você terá a oportunidade de ascender gradualmente à medida que esses meses passarem. Para isso precisa ter dedicação e disposição para aprender constantemente.

Simpatia do dia | Simpatia para acabar com as dificuldades financeiras

Uma das maiores dificuldades de quem enfrenta uma crise financeira, tirando logicamente a falta do dinheiro, é se conscientizar de que a sua vida precisa se adaptar rapidamente, para driblar a situação e conseguir sair dela o mais depressa possível.

Infelizmente os problemas financeiros não afetam apenas as contas, também influenciam diretamente as relações, principalmente entre casais, gerando desgastes e muito estresse. Se você está com algum tipo de índole econômico, deve fazer esta simpatia durante três dias seguidos para acabar com essa dificuldade.