Sem água, moradores bloqueiam estrada em Cruzeiro do Sul

No Acre mais de 3.950 consumidores (pessoa física e pessoa jurídica) com pendências na praça foram incluídas no Sistema de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), e destes, 2.766 conseguiram pagar ou renegociar as suas dívidas, segundo o departamento de estatística da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa).

O levantamento apontou que somente nos últimos 10 meses deste ano foram realizadas quase 17 mil consultas ao SPC Brasil. Os dados estatísticos revelaram que 10.547 consumidores não apresentaram nenhuma restrição de crédito, enquanto 6.386 apresentaram pendências no mercado local.

Os comerciantes acreanos estão apostando na retomada das vendas em decorrência da aproximação das festas de fim de ano.

Só neste mês foram disponibilizadas 52 vagas de trabalho, pelo Sistema Nacional de Emprego/Acre (Sine-AC), com destaque para vendedor pracista 23 postos, seguido de servente com sete vagas e vigilante e barbeiro, com três vagas.

A expectativa é que com o pagamento dos servidores públicos será injetado mais de R$ 500 milhões com o pagamento do salário de dezembro e do décimo terceiro.