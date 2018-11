Prefeitura de Brasileia realiza melhorias sanitárias no bairro Eldorado

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Os grandes enigmas da humanidade podem começar a desaparecer à medida que você compreenda a importância de ter um amor verdadeiro ao seu lado. Saber como entrar no seu coração é quase tão difícil quanto abrir um cofre sem a senha, mas isso não é impossível. Se você encontrar a pessoa certa, certamente será capaz de enfrentar qualquer enigma. Dinheiro & Trabalho: Graças às influências estimulantes das estrelas, prevê-se um dia produtivo e positivo. Você deve avaliar tudo com muita cautela. Os mais jovens vão encontrar um momento importante e construtivo em sua vida profissional. As estrelas aconselham a refletir sobre as próprias ambições.

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Ter desejos ocultos quando está frente àquela pessoa que atrai você pode ser maravilhoso, mas também pode causar medo. Tenha calma, mesmo das reações que podem causar essas sensações que vão chegando, nada é impossível se você assim o desejar. Se tiver parceiro, hoje vocês estarão em plena harmonia com certas pessoas que farão da sua realidade um mundo cheio de amor e boas vibrações. Dinheiro & Trabalho: Lembre-se que a paciência lhe dá melhores resultados; o importante é não ceder. Esforce-se para manter os nervos sob controle e os obstáculos desaparecerão o mais rapidamente possível. Os que nasceram no primeiro decanato, procurarão delegar a outros um compromisso de trabalho para poderem ter um pouco de tempo para eles mesmos.

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Em um universo onde as peças parecem se encaixar perfeitamente, você não consegue entender como existem certas peças que parecem destinadas a se separar. Não se encaixar de primeira não é uma sentença de morte, certamente é um sinal de que você realmente precisa fazer alguns ajustes. Convença sua alma gêmea de que isso é verdade. Dinheiro & Trabalho: As estrelas dizem que é hora de pensar no futuro, programar cuidadosamente cada nova ideia e organizar claramente os negócios e as transações. Se você trabalha em equipe, as relações com os colegas serão um pouco difíceis, um deles vai se comportar de forma incorreta e você ficará chateado com ele.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: As brincadeiras de uma pessoa que você ama pode fazê-lo sorrir, imagine vê-la ao vivo e desfrutar do seu senso de humor. Apesar de dizerem que você só se apaixona quando recebe da outra pessoa uma série de sensações que parecem levá-lo a uma série de boas vibrações materiais, o sorriso é um dos elementos essenciais para chegar até você. Dinheiro & Trabalho: No trabalho, você se destacará pela sua maneira de agir e será um dos melhores em seu ambiente de trabalho, pelo qual poderá pedir algum reconhecimento. Os nascidos no segundo decanato arriscarão a perder um negócio por causa de um comportamento pouco sério. Felizmente é de pouca importância.

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Confiança entre duas pessoas é um elemento indispensável se você realmente quer que o relacionamento funcione. Certamente terá que concordar com certas pessoas, esquecendo o que você sempre pregou, a liberdade de movimento é a chave em um relacionamento, mas também é seguro dizer que não importa quão longe a outra pessoa esteja, ele sempre estará perto. Dinheiro & Trabalho: Você encontrará uma maneira de compensar seus pontos fracos e seus limites, envolvendo as pessoas ao seu redor no trabalho e operando em grupos para isolar os erros. Aqueles que trabalham com um parceiro estrangeiro serão favorecidos, seus contatos comerciais aumentarão de forma esplêndida e um golpe de sorte poderá entrar em suas vidas.

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: O amor é algo que passa totalmente despercebido por alguém que está sendo questionado por seus sentimentos. Se você pudesse encarar alguns dos seus medos, descobriria que há pessoas que não querem magoá-lo, elas só querem ter você perto para que possa encontrar nelas o conforto que precisa. Não seja tão desconfiado, isso não ajuda. Dinheiro & Trabalho: Siga os avisos de uma pessoa de confiança para organizar seus projetos que no momento, estão um pouco bagunçados. No nível econômico, os nascidos no terceiro decanato devem estar atentos para se organizarem com o dinheiro neste final de ano para evitar voltar das férias com a conta zerada. Tenham muito cuidado.

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você é uma autêntica bomba-relógio apaixonada que pode deixar mais de um fora de combate. Se você está fazendo o impossível para conseguir benefícios importantes, certamente o alcançará. Sabe como fazer alguém olhar para você e oferecer uma série de elementos que o tornarão especial e muito desejável. Dinheiro & Trabalho: Em qualquer situação, você deve realizar manobras secretas para que seus planos sejam bem-sucedidos. As estrelas aconselham sempre a agir com a máxima prudência. Aqueles que trabalham como dependentes vão querer ter maior autonomia e falar com um superior de suas demandas pessoais, permanecendo absorvidos em seu interesse.

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você está profundamente atraído por alguém que parece não corresponder a seus sentimentos. Embora no fundo essa pessoa cairá completamente rendido a você. Não se menospreze, você sabe perfeitamente bem que vale muito mais do que algumas pessoas pensam. Seja o primeiro a se valorizar como você merece. Dinheiro & Trabalho: As estrelas avisam que a boa sorte irá acompanhá-lo e que alguns dos projetos mais trabalhosos já em andamento estão prestes a ser coroados com sucesso. Momento bom para aqueles que nasceram no primeiro decanato, serão capazes de programar eficientemente um importante projeto de trabalho, apesar das contingências.

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: A pele da pessoa ao seu lado se eriça toda vez que você passa por perto. A sensação entre os dois pode ser algo realmente maravilhoso se ambos não tiverem parceiros para se explicarem. Se essa pessoa pela qual pensa o dia inteiro não é seu parceiro e ela também está comprometida, o vespeiro no qual está mexendo pode ser enorme. Será difícil sair disso neste momento. Dinheiro & Trabalho: Será cativado por uma nova proposta que sempre se referirá ao seu ambiente profissional atual, mas com maiores possibilidades de crescimento e desenvolvimento. Se você trabalha no campo das comunicações, deve estar mais atento e deixar de lado o ar negativo que não se adapta ao ambiente circundante.

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: O mundo muda com uma velocidade vertiginosa e o mesmo acontece com o seu amor. Ter a pessoa certa ao seu lado é algo que precisa para poder mudar. Se conseguir com que essa pessoa lhe mostre um caminho cheio de facilidades, você terá as chaves para a evolução pessoal que está esperando há anos. Pode fazer tudo o que quiser com a companhia certa. Dinheiro & Trabalho: Vai ser muito responsável em executar uma função que lhe foi

concedida recentemente e a executará com sucesso, recebendo méritos e elogios. Quem trabalha em contato direto com clientes, deve tentar conter o nervosismo que os invade. Um comportamento errado pode causar sérias consequências como o não fechamento de negócios.

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você está precisando de amor e está preparado para obter boas vibrações das mãos de uma pessoa que conquistou completamente cada parte do seu ser. Se você se apaixonou profundamente dessa pessoa, faça valer cada dia que passa começando por hoje. Use todo o seu ser para serem felizes, no final você recolhe o que semeia, e vai ser recíproco. Dinheiro & Trabalho: Não se desespere com a angústia que o rodeia. É um dia em que será conveniente praticar a arte da calma. Recupere um pouco de confiança em si mesmo. O céu presenteia os mais jovens com dinamismo e capacidade para tomar iniciativas, além de trabalhar seriamente, serão notados pelos superiores, e boas oportunidades surgirão.

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Os relacionamentos devem ser modificados à medida que os dias passam. Colocar um pequeno suporte no caminho pode ser necessário para sustentar o passado e o que está por vir. Você tem que estar ciente de que em algumas ocasiões esteve totalmente no limite e correndo um certo perigo de colapso constante. Cuidado com algumas das ações que você realiza porque elas podem ser altamente prejudiciais. Dinheiro & Trabalho: Este é o dia certo para contratar, negociar ou discutir contratos ou acordos, mas as estrelas também podem encerrar algumas colaborações. Aqueles nascidos no segundo decanato estão se enganando em uma empresa que excede suas capacidades. É melhor procurar outro emprego e ser feliz.

Simpatia do dia | Simpatia para atrair trabalho e dinheiro

Talvez o trabalho dos seus sonhos inclua estabilidade no emprego, que seja uma empresa sólida, em constante desenvolvimento, que contemple seus colaboradores com vários benefícios, que possa contar colegas de trabalho dedicados e divertidos, que exista a possibilidade de viajar, adquirir novas experiências, crescimento profissional por mérito, treinamento intensivo, liderança e muito mais. Muitas vezes queremos que que tudo isso acompanhe também nosso trabalho atual, mas às vezes não é possível e por diversos motivos, até porque nenhuma empresa é igual a outra.

Se você está tentando se afastar de um trabalho que é chato, de uma empresa que não lhe ajuda a crescer ou que não remunera você de acordo com o mercado e o conhecimento que você possui, essa simpatia para atrair um novo emprego e dinheiro é para você.