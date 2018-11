Moradores do ramal Bom Jesus fecham AC-40 perto do Parque Chico Mendes em protesto

A AC-40, rodovia estadual que liga Rio Branco a Senador Guiomard, foi fechada na manhã desta segunda-feira, 19, no trecho em frente ao Parque Chico Mendes, no bairro Vila Acre, por moradores do ramal Bom Jesus, que reivindicam o imediato serviço de taba-buraco no local.

Há uma enorme fila de veículos no bloqueio no sentido bairro/centro. Os manifestantes pedem a presença de algum representante da prefeitura de Rio Branco ou do governo do Estado para liberararem a rodovia.

Por outro lado, várias pessoas que saíram de suas casas cedo para trabalhar reclamam do bloqueio do acesso.

Não é de hoje que os moradores do Bom Jesus reclamam das péssimas condições no acesso.

A Superintendência de Trânsito de Rio Branco informou que agentes da RBTrans estão organizando o trânsito por meio do sistema de baldeação.