Médicos recebem salários de setembro e encerram greve

O Acre terá, a partir do dia 20 de novembro, uma nova porta de apoio à prevenção e controle dos cânceres: o Hospital de Amor. A nova unidade de saúde deve ser inaugurada na próxima semana em meio à dificuldade que pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) estão tendo para manter os tratamentos contra a doença.

Fruto de uma negociação face uma multa trabalhista imputada ao Estado do Acre, o hospital teve as obras iniciadas em 2017, e está com o cronograma se fechando em tempo recorde para uma construção desse porte no Acre. Foram mais de R$ 100 milhões investidos na estrutura da unidade.

O que chama a atenção no novo serviço hospitalar acreano, é que além da unidade fixa na Via Verde, no 2º Distrito da Capital, o Hospital de Amor também terá veículos que vão circular pelos municípios acreanos oferecendo ações de prevenção contra os canceres do Colo do Útero e Mama.

Com o trabalho itinerante será possível, ainda, realizar os exames preventivos de mamografia e Papanicolau (PCCU) nas mulheres que possuem de 40 a 69 anos [no caso do câncer de mama] e de 25 a 64 [no caso do câncer de colo de útero]. E os veículos já estão em solo acreano.