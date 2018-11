Mais de 150 concursos públicos com inscrições abertas em todo o país reúnem 14 mil vagas

A lista eletrônica de convocados para as provas da edição de 2018 do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) foi divulgada pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), por meio da Diretoria de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino (Diaden), da Universidade Federal do Acre (Ufac), na última sexta-feira (16).

Fazem parte da lista dos habilitados para o exame alunos concluintes regulares dos cursos de Direito, Comunicação Social/Jornalismo, Psicologia e Ciências Econômicas. Confira a lista no link:

O exame será no dia 25 de novembro. Pelo horário de Brasília, os portões abrem às 12h e fecham às 13h. A prova começa 13h30 e vai até 17h30. O exame é obrigatório para os selecionados e condição indispensável para a emissão do histórico escolar. O convocado deve fazer as provas, independentemente da organização curricular adotada pela instituição em que estuda.