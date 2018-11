Inscrições para vestibular 2019 do Centro Universitário Uninorte estão abertas até o dia 30

Já estão abertas as inscrições para você fazer acontecer o seu futuro! Inscreva-se no vestibular 2019 do Centro Universitário Uninorte. As inscrições ocorrerão até dia 30 de novembro e podem ser realizadas no endereço https://vestibular.uninorteac.com.br/ ou presencial no Centro Integrado de Atendimento (CIA), localizado na Uninorte. A prova do vestibular será dia 1º de dezembro, às 14h, na Uninorte.

No vestibular 2019 serão ofertadas vagas nos cursos presenciais de Educação Física, Fonoaudiologia, Farmácia, CST em Estética e Cosmética, Administração, Ciências Contábeis, Sistemas de Informação, Arquitetura e Urbanismo, Direito, CST em Redes de Computadores, Enfermagem, Odontologia, Psicologia, Fisioterapia, Biomedicina, CST em Radiologia, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil e CST em Recursos Humanos. Além de cursos à distância e semipresenciais. Ao todo serão ofertadas mais de 900 vagas.

O edital completo do processo seletivo geral pode ser acessado no endereço eletrônico https://vestibular.uninorteac.com.br/. Inscreva-se e não perca a grande oportunidade de cursar o ensino superior no primeiro Centro Universitário do Acre, que possui professores renomados, laboratórios, clínicas escolas e equipamentos de ponta.

Serviço

Processo Seletivo Geral 2019 Uninorte

Período de inscrição: Até 30 de novembro;

Inscrição eletrônica: https://vestibular.uninorteac.com.br/;

Inscrição presencial: Centro Integrado de Atendimento (CIA), localizado na Uninorte – Rodovia BR 364, Km 02, Alameda Hungria, nº 200 – Jardim Europa II;

Data da prova: 01/12/2018;

Horário da prova: 14h.