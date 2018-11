Com salários atrasados, servidores da saúde iniciam nova greve no Hospital do Juruá

A greve dos médicos terminou, mas os auxiliares desses profissionais, enfermeiros, servidores técnicos e administrativos também cruzaram os braços no último domingo, dia 18. Os trabalhadores em greve estão há 20 dias com os salários atrasados.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre (Sintesac), os serviços estão paralisados em 60%. Já no setor de Urgência e Emergência, os trabalhos só ocorrem com 40% da capacidade. No local, apenas dois médicos estão atendendo.

De acordo com Venilson Albuquerque, representante do Sintesac no Vale do Juruá, há a expectativa de que o governo realize o pagamento até o fim da manhã desta terça, dia 20. Segundo ele, caso o dinheiro não esteja na conta dos trabalhadores até o fim do prazo, o movimento de paralisação será intensificado.

Além do atraso no pagamento de salários, os funcionários reclamam das péssimas condições de trabalho. Eles afirmam haver falta de insumos, de medicamentos e de equipamentos de proteção individual. Outro relato comum é o não fornecimento de alimentação para os servidores.

O Hospital Regional do Juruá é administrado pela Associação Nossa Senhora da Saúde (Anasau), ligada à Igreja Católica de Cruzeiro do Sul. Desde a terceirização feita pelo governo do Estado, o hospital enfrenta uma série de problemas, sobretudo com o atraso no pagamento do salário dos servidores e as condições impróprias de trabalho.