CIEE oferta estágio para acadêmicos de Educação Fisíca; inscrições até nesta terça

O Acre ocupa o 8º lugar no ranking dos gastos públicos nos Estados. Em termos percentuais, o Acre compromete 53,3% da receita corrente líquida com o pagamento do funcionalismo. As informações foram divulgadas na 3ª Edição do Boletim de Finanças Públicas dos Entes Subnacionais, divulgada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Atualmente o primeiro colocado desse Ranking é o Estado de Minas Gerais, onde o custo da folha chegou a 79,18% da Receita Corrente Líquida (RCL) – somatório das receitas tributárias e transferências, deduzidos os valores repassados aos municípios no ano passado.

O índice coloca Minas no topo do ranking em gasto com servidores públicos e descumprimento da Lei de Responsabilidade (LRF) que estabelece um Teto de 60% da RCL para gastos com contracheques, incluído ativos e inativos.

Entre os demais estados, só 13 dentre os 26 estados e mais o Distrito Federal terminaram 2017 acima do que estabelece a legislação: Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rio Grande do SUl, Mato Grosso, Sergipe, Paraíba, Roraima, Paraná, Bahia, Santa Catarina e Alagoas, além do Acre.

O Tesouro Nacional Observa que os índices podem constatar com dados divulgados pelos estados e os tribunais de contas dos estados em rezão de diferentes metodologias para os cálculos da despesa com pessoal.