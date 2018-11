Acre reduziu 16% de homicídios em 2018, mas desafios na segurança são inumeráveis, diz procuradora-geral de Justiça

Durante a abertura do “Fórum de Segurança Pública: um direito fundamental do cidadão”, promovido pelo Ministério Público do Estado do Acre, no auditório da Firb/Faao, na noite desta segunda-feira, 19, a procuradora-geral de Justiça Kátia Rejane destacou que apesar da redução em 16% no número de homicídios no Acre em 2018 os índices de violência no estado ainda são preocupantes.

Ela reforçou que o objetivo do evento é “coletar e documentar informações” para colaborar com a segurança pública do Acre

e salientou que o fórum terá como eixos temáticos, homicídios, tráfico de drogas, sistema penitenciário e organizações criminosas.

“Os desafios são inumeráveis. Não é hora de retroceder, ao contrário, é tempo de avançar”, salientou.

O secretário adjunto de Segurança, Glayson Dantas, lembrou que recentemente o governo do Acre promoveu um encontro nacional em Rio Branco com a presença de vários governadores com o objetivo de debater o tema segurança pública nas fronteiras e salientou que o setor para funcionar precisa de “investimento, inteligência e integração”.

O evento conta a participação de magistrados, assessores e membros do Ministério Público, advogados, estudantes, servidores da segurança pública e do sistema prisional.