Papo informal com o cantor Isaías Lima, o rei do brega acreano

O cantor Isaías Lima, o rei do brega acreano, participou nesta quarta-feira, 14, do Papo Informal ao vivo com Luciano Tavares. O artista contou um pouco de sua carreira e cantou alguns de seus principais sucessos, como Arma de Vingança, Namoro da Cigana e o Piqui da Vizinha.

Isaías lembrou de Dayane, a cantora que durante muito tempo fez dupla com ele. Dayanne se converteu ao evangelho e hoje é missionária.

Em toda sua carreira, Isaías tem dez CDs gravados e vendeu mais de 60 mil. Uma marca importante para um artista local.

Atualmente, ele comercializa seus CDs em uma banquinha instalada no Calçadão da Benjamin Constant, região do comércio popular de Rio Branco.

Na entrevista, Isaías Lima lamenta a desvalorização dos artistas locais.