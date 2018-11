Aprovados em concurso da PM e PC cobram promessa de convocação

O prefeito Mazinho Serafim (MDB) e o secretário Municipal de Desenvolvimento Rural, Cirleudo Alencar, organizaram na manhã da última quarta-feira (14) a abertura do I Seminário da Cajucultura de Sena Madureira. O Seminário teve apoio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e Agro Industria Tropical do Estado do Ceará.

O evento aconteceu no auditório do CEDUP, no bairro CSU, e também reuniu o vice-prefeito, Gilberto Lira, secretários municipais, vereadores Dos Anjos e Alípio Gomes, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Lourival da Costa, o gerente da Secretaria de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar, Reginaldo Elias, o gerente do Banco da Amazônia no município, Rogério de Jesus Canizo, e o especialista em agronegócios da Embrapa no Estado do Ceará, Raimundo Martins. Além de cerca de trinta produtores rurais, pecuaristas com área em processo de degradação, empresários e gestores locais.

O objetivo do seminário foi apresentar quais são as técnicas utilizadas e explicar um pouco da cultura do clone do caju anão e, dentre as técnicas da cultura explanadas, as formas diversificadas a produtividade de uma propriedade e aumentar o rendimento e aumento o fortalecimento da cadeia produtiva. Durante o encontro também foi explicado sobre técnicas de plantio, cultura, clones utilizados e mercado para consumo interno e externo da castanha e do pedúnculo do caju.

A programação teve início às 8h da manhã com cerimonial de abertura e em seguida continuou o dia com a realização de palestras e cursos. “Esse projeto nasceu anos atrás, desde de 2010, sempre tive vontade de trazer essa cultura para o Acre, o problema são as decepções que já desanimaram os produtores”, destacou Mazinho.

O prefeito também falou do início do projeto e das parcerias realizadas para o sucesso da produção já colhida “Não quero que meu nome seja jogado na lama, então começamos da maneira correta, pegamos uma área piloto em parceria com os pecuaristas locais Paulo Sergio e Rosália Mandrotti e contratamos o especialista Dr. Crithyan Alexandre Carcia, depois fizemos os testes dos clones. Hoje sabemos qual clone ideal para o Acre, isso é um avanço muito grande, saber o que estamos fazendo e oferecer para as pessoas um projeto seguro”.

Em seguida, Mazinho destacou o sucesso do plantio e a previsão de colheita da castanha em quatro anos. “Hoje o caju já é uma realidade em Sena, com nove meses desses plantios já estávamos comendo caju. A partir do quarto ano chega até 1.200kg de castanha por hectare. O cajueiro traz trinta anos de retorno, mas claro que precisa de investimentos, cuidados e custos”.

Mazinho finalizou falando que já apresentou o projeto ao governo e visa que seja implantado a nível de Estado e se torne geração de mais empregos. “Temos que começar a pensar em outras situações de emprego, não podemos viver tudo em torno do funcionalismo público, agregar valores no nosso material, seja ele a castanha, o gado, a madeira, na soja. Dar saída para que nossos filhos tenham uma luz para andar, o Acre tem que pegar outro caminho, e passar a produzir”, destacou.

De acordo com o secretário Municipal de Desenvolvimento, Cirleudo Alencar, é primeira vez na história do Acre que este seminário, tornando Sena Madureira em um projeto pioneiro que será referência para o Estado na produção da cajucultura.

“A prefeitura buscou uma alternativa de incremento de renda no setor produtivo na zona rural. Um ano de plantio está dando certo, trouxemos quatros clones para adaptação ao nosso solo, por isso se chama projeto piloto, e um já se encaixou muito bem em algumas áreas da na cidade”, destacou o secretário.

Por fim, Alencar destacou que, juntamente com o prefeito, buscará parcerias e linhas de crédito para os interessados no plantio que não possuem condições financeiras para investir.