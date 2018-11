O lixo que vira luxo e transforma a vida de catadores em Rio Branco

Deveria ser uma profissão como tantas outras, mas os catadores de recicláveis estão longe de receber o reconhecimento digno pela importância dos serviços que prestam à sociedade.

Se não são reconhecidos publicamente pelo que fazem, financeiramente fazem mágica ao reaproveitar o que para muitos não passa de lixo.

Só no CATAR, associação que representa número próximo de vinte membros, seus associados trabalham em média oito horas por dia para dar conta da demanda de material reaproveitável jogados nas ruas de Rio Branco.

Contando com pouco apoio, esses trabalhadores, em sua maioria, exercem a profissão por falta de oportunidade, tendo na profissão de catador única esperança de honrar compromissos comuns na vida familiar.

A equipe do ac24horas, não encontrou dificuldades para entrar no mundo dos “renegados”, como eles mesmo se denominam. No entanto, o que percebemos foi um povo alegre, feliz e orgulhoso pelo que faz.