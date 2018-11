Quadra sintética em construção no Cidade Nova apresenta endereço de rua do Bairro Quinze

Uma placa instalada na obra de construção de uma quadra de grama sintética no bairro Cidade Nova, no 2º Distrito de Rio Branco, tem em sua descrição a rua Salim Farhat no Bairro Quinze, o que acabou não só chamando a atenção de quem passa pelo local como vem desagradando moradores do Bairro Quinze.

Nesta quarta-feira, 14, o vereador Mamed Dankar (PT) disse na Câmara Municipal que recebeu algumas fotos da placa da obra. As imagens também foram divulgadas no Facebook por um internauta com questionamentos.

Dankar relatou que os moradores do Quinze reclamaram que a quadra deveria ser construída em um espaço no bairro onde atualmente há uma quadra de cimento velha ao lado do famoso Barracão do Quinze, porém a obra está em construção no Cidade Nova, onde já há um Centro da Juventude com áreas de esportes e lazer.

“Estou preocupado. Alguém da prefeitura pisou na bola ali. Me mandaram uma foto com a construção de uma quadra sintética na rua Salim Farhat, o valor, o prazo, Bairro Quinze, mas sabe onde está essa placa? Lá numa área na Cidade Nova, onde já tem o espaço da juventude, que é uma quadra grande; na rua da Conceição tem outro espaço com academia, quadra de areia. Eu quero crer que é um erro. Ou a placa está no lugar errado ou alguém está muito equivocado”, disse ele ao fazer os questionamentos.

Detalhe: a obra, que custa R$ 256 mil aos cofres públicos, teve início em junho deste ano e deveria ser inaugurada em outubro, o que não ocorreu.

Procurada, a secretária municipal de Obras, Cláudia Cunha, não atendeu os telefonemas da reportagem do ac24horas.

Já o secretário municipal e Esporte, Afrânio Moura, afirmou que a quadra não pode ser construída no Bairro Quinze porque a área ao lado do barracão não é regularizada e está sub judice.

Para não perder os recursos destinados à construção, a prefeitura resolveu instalar a quadra no Cidade Nova em um lugar devidamente documentado.

Ao vereador Mamed Dankar, a prefeitura informou que não há terreno público no Bairro Quinze para a construção da quadra.

Já a instalação da placa foi um erro da empresa contratada.

“Para aprovar o projeto e começar a obra tem que ter a regularização fundiária da área e não foi possível. Área do Quinze está sob questão judicial. Se tentou de todas formas regularizar, mas não foi possível. Para não perder o recurso foi orientado que a obra fosse colocada naquela área (Cidade Nova) pela regularização que já existe, pela documentação. A questão da placa deve ter acontecido em função da contratação na época que ainda tinha um outro interesse na tentativa de resolver”, explicou o secretário de Esporte.

Atualização: Uma nova placa com o endereço correto foi instalada na obra após a repercussão da informação na rede e entre moradores, mas com início em novembro e previsão de término para março de 2019.