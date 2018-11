Horóscopo do dia 16 de novembro

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Deixe-se querer, se você está na dúvida, logo chegará o momento de avaliar se esse relacionamento é conveniente ou não para você. Use seu potencial criativo, assim você descobrirá um amor sem limites. Assuntos que pareciam sem sentido se tornarão mais sólidos. Dinheiro & Trabalho: Quando você tiver que emitir uma opinião comprometedora, use seu critério e não haverá problemas. Tudo vai ficar bem se você assim o pretende. Evite cair na armadilha dos manipuladores que geralmente vêm para o seu lado para lhe pedir coisas que depois distorcem, afaste-se desse tipo de pessoas conflitantes. Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Encontros amorosos estão na ordem do dia, mas saiba fazer a coisa certa para não se magoar nem à outra pessoa. É hora de ser você mesmo e mostrar-se sem quaisquer complexos ou restrições. Desfrute de amor e relacionamentos. Dinheiro & Trabalho: Você deve resolver seus problemas de trabalho imediatamente, comunicando o que é necessário para aqueles que podem ajudá-lo. Caso contrário, os seus superiores não terão mais motivos para segurar você na empresa. Faça as coisas acontecerem. Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: É falando que as coisas são resolvidas, não fique fechada em si mesma, isso irá gerar mais distância entre vocês. Por outro lado, nenhum dos dois é obrigado a tolerar a rejeição e indiferença do outro. Às vezes é melhor acabar com tudo e seguir em busca da felicidade. Dinheiro & Trabalho: A elegância e o desejo de fazer tudo bem, que é uma característica fundamental do seu signo, farão com que você se destaque em uma atividade de trabalho para a qual você está se preparando há algumas semanas. Você está em um ciclo de sucesso. Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Momento adequado para desfrutar da companhia agradável do seu parceiro, mas tome cuidado para não tornar tudo racional e lógico em sua vida amorosa, porque muitas vezes o mais interessante é o que você menos espera. Dinheiro & Trabalho: Você deve pensar claramente antes de dar o próximo passo no campo profissional. Detectar os erros cometidos e corrigi-los é fundamental nesse momento, só então o sucesso estará com você. Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Seu relacionamento passa por alguns contratempos, suas desconfianças e ciúmes geram mal-estar e incerteza em seu parceiro sobre se você é a pessoa ideal para ter uma vida tranquila e feliz a dois. Procure enxergar as coisas como são de fato e não pela sua imaginação. Dinheiro & Trabalho: É hora de analisar melhor como você pode aproveitar seu tempo para que sua jornada de trabalho renda mais e o espaço disponha para isso, sem ter de ficar horas extras nele para cumprir suas tarefas diárias. Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Mesmo que você não perceba, o mundo continua girando em torno de você e, com ele, uma nova oportunidade amorosa pode surgir em sua vida. Você se sentirá atraído por uma pessoa que deixou vestígios e com a qual há muito tempo não se encontravam. Dinheiro & Trabalho: Está na hora de pôr as ideias em prática. O tempo pode passar e você vai se arrepender. Não tenha medo. Se arrisque. Com suas habilidades você vai conseguir. Sua casa ocasionalmente também precisa de uma pequena reforma. Pegue um dinheiro guardado e invista nela. Mudanças de ambiente fazem muito bem. Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Um excelente dia para expressar seus sentimentos para a pessoa que você ama. Você intuitivamente sabe o que dizer para agradar o outro. Seu espírito aventureiro permitirá que você enfrente inúmeras iniciativas que serão aceitas sem dificuldade pelo seu parceiro. Dinheiro & Trabalho: Se você não prestar atenção mais de alguma pessoa maliciosa pode te colocar em problemas. No trabalho faça a sua parte e não se intrometa em discussões de terceiros. Pense nas coisas que você quer adquirir no futuro. Por isso, mantenha o esforço e a dedicação para lograr o sucesso. Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Muitas vezes você tem medo de falar sobre o que sente. Mostre-se menos hermético e as portas do amor se abrirão. Se você vive problemas com seu parceiro, agora é a hora de tentar corrigir as diferenças. Ouça as necessidades dele. Dinheiro & Trabalho: Você não deve esperar que tudo caia do céu, se você quiser sair adiante, deve sair e procurar pelas coisas. Por trás do sucesso de alguém, há trabalho, esforço e dedicação. Por isso mãos à obra. Os recursos podem ser escassos de tempos em tempos, mas se você se organizar com o dinheiro que entra e as dívidas, poderá sair adiante. Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Veja as coisas que aconteceram no passado e tente aprender com isso para não cometer os mesmos erros. Se quer que as coisas se estabeleçam entre você e seu parceiro, a primeira coisa que deve fazer é agir com absoluta transparência. Dinheiro & Trabalho: Se você tem uma loja, é recomendável que tente dar uma inovada nas promoções para assim, aumentar as vendas. Para quem tem projetos arquivados, tire-os da gaveta e trate de concretizá-los. Procure se acalmar e não fique nervoso pelo momento que está passando, os dias de bonança estão chegando. Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Tenha mais autocontrole e respeite o seu parceiro. Saiba escutar as críticas. Não se irrite e aprenda com elas para evitar de cometer erros. Essas atitudes que você tem vão fazer com que a chama do amor que ele tem por você comece a se apagar. Dinheiro & Trabalho: Concentre todas suas habilidades em todos os objetivos que você forjou ao longo do tempo e trate de concretizá-los. Especialmente aqueles que são prioridade para você. Comece a tirar da gaveta os projetos que você guardou para uma ocasião especial. Está chegando esse momento. Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Siga seu coração porque seus sentimentos sempre devem estar à frente de tudo. Não se deixe influenciar tanto por outras pessoas. Momento ideal para demonstrar e receber carinho da pessoa amada. Procure ser mais criativo. Dinheiro & Trabalho: Faça com dedicação o que lhe pedem no trabalho e evite entrar em atrito com seus superiores. Mostre com as suas habilidades do que você é capaz e ganhe assim o respeito e a confiança deles. Tudo aquilo que não for necessário ou útil para você, descarte-o. Gaste apenas em coisas que você precisa. Se sobrou dinheiro, guarde-o. Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Hoje é um bom dia para a conquista. Se você só procura prazer sem compromisso, você deve deixar isso claro desde o primeiro momento, mas mantenha um pouco de discrição nas artes da sedução, se você não quer passar por momentos embaraçosos. Dinheiro & Trabalho: Talvez hoje ou na segunda-feira, você receba notícias muito boas com ganhos financeiros. Eles podem responder aos seus currículos ou talvez alguém lhe ofereça um negócio lucrativo. Boas vibrações em tudo que é negócios. Aproveite a sua boa sorte. Continue lendo o signo Libra

Simpatia do dia | Simpatia para ter sorte em tudo

O intelectual romano Sêneca definiu a sorte como “algo que acontece quando o preparo se encontra com a oportunidade”, ok, mas por que algumas pessoas têm mais sorte que outras? O professor Richard Wiseman, psicólogo da Universidade de Hertfordshire revelou que as pessoas sortudas geram em si mesmo boa fortuna a partir de quatro princípios: São habilidosos para criar e perceber as oportunidades. Tomam decisões acertadas ao seguir sua intuição. Criam previsões que se cumprem por meio de expectativas positivas. Adotam uma atitude resiliente que transforma a má sorte em boa sorte. Vamos em busca da sorte? Saiba como fazer a Simpatia