Cervejas terão rótulos com os ingredientes usados na fabricação, diz Ministério

O coordenador-geral de Inteligência do Sistema Penitenciário Nacional, Sandro Abel Sousa Barradas, é um dos especialistas convidados do “Fórum de Segurança Pública: um direito fundamental do cidadão”, que o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) promove nos dias 19 e 20 deste mês, em Rio Branco.

Ele irá participar, no primeiro dia do encontro, da mesa “Sistema Penitenciário”, que será presidida pelo procurador de Justiça João Marques Pires, tendo ainda a participação do diretor do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), Aberson Carvalho.

Sandro Abel Barradas destaca que um dos pontos positivos do evento será o intercâmbio de informações entre os diversos atores do Sistema de Justiça e de Segurança Pública.

“O Brasil ainda procura mecanismos de integração, mas a dinâmica da troca de informações ocorre de forma lenta. Fóruns como este, além de trazerem temas importantes para uma reflexão, favorecem a integração e conhecimento de outros órgãos sobre técnicas que possam ser compartilhadas. Será uma oportunidade de compartilhar procedimentos e ações de inteligência usados no combate ao crime organizado”, assegura o coordenador.

Sandro Abel Barradas tem curso superior em Formação Específica em Criminalística, sendo também bacharel em Ciências Contábeis. Ele é mentor de cursos de Inteligência e professor da Escola de Serviços Penais do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), órgão do Ministério da Segurança Pública, bem como palestrante sobre sistema e inteligência penitenciária com foco nas organizações criminosas, tema abordado em encontros realizados em todo o país.

O Fórum

O Fórum de Segurança Pública será realizado na Faculdade da Amazônia Ocidental (Faao). Além do sistema prisional, serão debatidas questões relacionadas ao tráfico de drogas, homicídios e organizações criminosas. O evento conta com a parceria da Polícia Militar do Acre, Associação dos Militares do Acre, Polícia Civil e Sindicato dos Policiais Civis do Acre.