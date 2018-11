Após demissões, Detran passa a atender em horário reduzido no Acre; saiba mais

A partir da próxima segunda-feira (19), o Departamento de Trânsito do Acre em todas as unidades passam a realizar o atendimento ao público em horário reduzido, das 07h às 14h.

A medida se deu após demissões de terceirizados no último mês, feitos por determinação do governo, para a redução de custos na administração do estado. Por esse motivo o Detran teve que fazer algumas readequações para garantir o atendimento ao público sem prejuízos.

“O atendimento externo do Detran passará a ser de 7h30 as 14h já a parti desta segunda, ou seja, até as 14h ainda será distribuído senha e o atendimento será feito até o último solicitante, mas o horário interno dos funcionários continua padrão, aqui e em todas as unidades. Nós precisamos fazer essa mudança pra que nosso pessoal consigam trabalhar tendo em vista que nosso quadro de pessoal foi reduzido, diante da demissão dos terceirizados, informou a Diretora, Shirley Torres.