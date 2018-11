Raio prende homem com arma do exército americano no bairro Belo Jardim

Com dois feriados no mês de novembro, o primeiro da Proclamação da República, comemorado na quinta-feira (15), e o feriado estadual de Tratado de Petrópolis comemorado neste sábado (17), o acreano deve ficar atento para saber o que vai funcionar no setor público e privado.

Na capital, a Prefeitura de Rio Branco e demais secretarias não funcionam nesta quinta (15). Somente as URAPS funcionarão das 7h às 13h.

Na sexta (16), o expediente será corrido, das 8h às 13h. Todas unidades de saúde o Município funcionarão normalmente. No sábado não haverá atendimento nas URAPS.

Nos órgãos estaduais também fecham na quinta (15) e reabrem na sexta (16) com horário corrido de 8h às 13h.

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) informou que o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e o Hospital das Clínicas vão continuar funcionando normalmente. Além disso, todas as cirurgias que estavam agendadas permanecem mantidas.

Na OCA, não haverá atendimento nesta quinta (15), mas na sexta (16) vai funcionar em horário corrido de 8h às 13h, para atendimento ao público.

O atendimento bancário fica suspenso na quinta (15) e abre normalmente de 8h às 13h, na sexta (16).

Os Correios fecha nesta quinta (15) e no sábado (17). Na sexta (16) o expediente segue normal.

No comércio, a maioria das lojas, na capital acreana, não abrem na quinta (15), mas na sexta (16) e sábado (17) o horário de expediente segue normal. A direção do Via Verde Shopping informou que o local vai funcionar normalmente de 10h às 22 tanto na quinta (15) como no sábado (17).