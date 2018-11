Prefeitura de Rio Branco decreta horário corrido nesta sexta-feira (16)

A Prefeitura de Rio Branco decretou expediente corrido nesta sexta-feira, 16. De acordo com o Decreto 1.126, de 14 de novembro de 2018 os órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal funcionarão das 8h às 13h.

Ainda de acordo com o Decreto, ficam os secretários municipais e as autoridades da Administração Pública autorizados a convocar servidores para expediente normal por necessidade de serviço no dia declarado como horário corrido. A medida não se aplica aos serviços considerados essenciais.

No feriado da Proclamação da República (15), somente as URAPS funcionarão das 7h às 13h. Na sexta-feira, (16) todas unidades de saúde o Município funcionarão normalmente. No sábado não haverá atendimento nas URAPS.