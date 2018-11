Horóscopo do dia 15 de novembro

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: O fim numa relação é uma coisa que gera dor e mágoa, mas também é uma nova oportunidade para encontrar a felicidade. Não se desanime ou fique triste que logo o espaço vazio no coração será preenchido por uma pessoa que sempre está por perto, mas que você se recusa a enxergar que ela é a pessoa certa para você ser feliz. Dinheiro & Trabalho: Seu compromisso e dedicação lhe trará grande satisfação em seu desempenho profissional. Não pare de aproveitar todas as suas habilidades para executar muito bem o que lhe é solicitado. A recompensa financeira já está a caminho. Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Com relação à proposta amorosa recebida, tome o tempo que precisar para que as suas decisões sejam as mais apropriadas. Quem vai decidir é o seu coração, ele que vai dar a melhor dica de como agir. Não deixe que outras pessoas se intrometam nas suas decisões. Dinheiro & Trabalho: Hoje tudo vai ser mais tranquilo com relação ao trabalho, mas a tarefa ainda não está terminada. Não se distraia e mantenha o ritmo das atividades. Está em você e em seu esforço a solução para superar os contratempos econômicos. Mantenha a calma que tudo será resolvido. Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Cuide de suas palavras e não deixe que um problema sem importância o coloque em situações comprometedoras. É um momento favorável para recuperar as rédeas de um relacionamento que anda frio ultimamente e colocar em prática suas qualidades de iniciativa e paixão para reacender a chama de vocês. Dinheiro & Trabalho: O sucesso é alcançado lutando e não se deixando vencer pelos problemas. Sua maneira de administrar as atividades de seu setor põe seus superiores de olho em você para novas funções e responsabilidades. Uma parte daquele dinheiro economizado vai ter que ser usado, mas será por uma boa causa. Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Mesmo que você esteja muito interessado nessa pessoa e com medo de perder a chance de conquistá-la, você não deve apressar as coisas porque isso geralmente faz com que tudo acabe mal. Não seja afobado e deixe que o tempo resolva. Em volta, mas não em cima. Dinheiro & Trabalho: Não se decepcione facilmente, antes de tudo tenha paciência. Os resultados positivos já aparecerão. Não esqueça que depende também de terceiros para a execução de suas atividades. Tente focar seu tempo no desenvolvimento de projetos que podem eventualmente significar um grande avanço para você. Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Uma atitude vencedora faz muito bem quando o coração sofreu decepções, tudo depende de você. Se seu relacionamento acabou, foi por algum motivo que levou o outro a tomar essa atitude, e em alguns casos não vale a pena ficar implorando ou se martirizando dias a fio por causa disso. Dê volta a página e refaça a sua vida. Dinheiro & Trabalho: Certifique-se de prestar mais atenção a todas as suas obrigações na sua rotina diária. Se não está satisfeito no seu trabalho atual, você deve procurar um novo emprego onde possa se sentir bem, mostrar as suas habilidades e sua capacidade, mas antes de sair procure ter a certeza de que será para melhor. Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: De tempos em tempos, é bom ouvir conselhos de pessoas amigas sobre você e sua maneira de enfrentar os relacionamentos amorosos. Nem tudo é festa na vida, nem tudo é pegar e largar ao seu bel prazer, um dia esse período acaba. O verdadeiro amor exige respeito, seriedade e comprometimento. Dinheiro & Trabalho: Sua economia vai melhorar visivelmente. Aja com prudência e não tome decisões impulsivas. Tome cuidado com as despesas. No trabalho não recuse as tarefas que você sabe que pode dar conta. Executando-as será ponto positivo para você com seus superiores fazendo com que ganhe um aumento de salário ou um novo cargo. Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Não perca o foco quando se trata da sua felicidade num relacionamento amoroso. Ceder para agradar o outro faz parte, mas ceder para não perder, é algo que vai engessando você e de certa maneira o faz viver a vida da outra pessoa e não a sua. Ame e seja amado. Dinheiro & Trabalho: No trabalho receberá elogios pelo trabalho que vem fazendo e se continuar assim, receberá boas notícias a curto prazo. Se você fizer bom uso de seus recursos e inteligência hoje, poderá obter tudo o que deseja. Você tem os elementos necessários para atingir os objetivos que se propõe. Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Compartilhar com seu amor suas derrotas e conquistas reforçará os laços emocionais e os fará crescer como casal. O dia de hoje é especial para uma ida ao cinema e depois um lanche delicioso ou ainda uma pizza feita em casa pelos dois. Dinheiro & Trabalho: Alguns conflitos no trabalho estão diminuindo a sua motivação. Colegas de trabalho mais próximos de você fornecerão informações que você pode aproveitar para se posicionar melhor na empresa. Depende de você como usá-las para seu bem e de todos os que trabalham em seu setor. Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Quando se trata da ilusão no amor, as fantasias geradas são lindas, mas a realidade sempre aparece, tenha cuidado ou seu coração sairá ferido com essa pessoa que você idealiza agora. Quando conhecer alguém sempre procure enxergar a realidade, use da razão e não apenas com a avaliação do seu coração. Dinheiro & Trabalho: Alguém fará uma proposta para entrar numa sociedade. Você não deve desperdiçar seu dinheiro em um projeto que não passa de um sonho sem fundamento técnico. Tenha cuidado para não se deixar envolver ao ponto de não querer ir trabalhar. O melhor é descartar o convite imediatamente para você poder se concentrar no seu atual trabalho. Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Depois de terminar esse relacionamento que não era mais aquilo que você queria é um bom momento para analisar bem o que você fará com a sua vida e de que maneira procurará a felicidade. Para quem tem parceiro será bom para curtir o dia em atividades ao ar livre. Dinheiro & Trabalho: Por causa dos recentes ajustes na carga horária e de funções, você vai ter problemas no relacionamento com seus colegas de trabalho. Mas nada que não seja resolvido na hora e que não deixe ninguém magoado. O importante é deixar tudo claro e você saber com quem pode contar para executar as tarefas da forma adequada. Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Não fique sentado esperando e sonhando que o amor aparecerá magicamente em sua vida, você deve procurar e estar disposta para ele. Aceite os convites que recebe para sair. Numa dessas saídas você ficará cara a cara com o amor que tanto espera. Dinheiro & Trabalho: Depois de alguns meses, você conseguirá que lhe deem o cargo e função que lhe corresponde. Você deve guardar esse dinheiro que economizou para depois, para uma eventualidade, viagem ou para começar a programar a compra de um bem valioso. Se possível, todo mês guarde um pouco e faça disso um hábito na sua vida. Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Não perca o dia em assuntos e discussões que não geram nada de positivo em sua vida afetiva. O melhor é manter um bom diálogo sobre os projetos dos dois para o futuro. Pode ser as férias de verão ou ainda sobre uma aquisição de algum bem para a futura vida do casal. Dinheiro & Trabalho: Se você for um pouco mais organizado as coisas podem melhorar. Tente cumprir e terminar no prazo exigido o que lhe é solicitado no trabalho. Você deveria de pensar que é mais vantajoso que você trabalhe de forma independente. Comece a projetar sua própria empresa, mas mantenha uma agenda e cumpra ela. Continue lendo o signo Libra

Simpatia do dia | Simpatia para limpar o corpo de más energias

Todos devemos limpar a energia negativa regularmente. Assim como limpamos nossas mãos, cabelo e corpo e nossas casas da sujeira, também temos que limpar nossa aura e manter nossas casas, carros e locais de trabalho com energia limpa. Mesmo uma pequena quantidade de energia negativa ao conversar com uma pessoa com uma má energia, por exemplo, pode persistir em nossas mentes por um longo tempo e facilmente estragar o resto dos nossos dias. Esse tipo de energia atrai os eventos, pessoas e circunstâncias mais negativos. Eles se acumulam em certas condições muito rapidamente e nossa energia positiva é reduzida, afetando o equilíbrio natural e o bem-estar. Outra coisa importante a notar sobre a energia que o rodeia é que as auras são como ímãs. Eles estão sempre captando as energias vibracionais que estão flutuando, e estão fazendo isso com todo o mundo. É por isso que é muito essencial limpar nossa aura libertando-a de vibrações externas e energias negativas, especialmente se você for uma pessoa intuitiva e particularmente empática que coleta as energias de outras pessoas. Felizmente, é um processo bastante simples e há muitas maneiras de fazer isso. Para isso, apresentamos uma simpatia para limpar o corpo de más energias. Saiba como fazer a Simpatia