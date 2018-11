Flanelinha é espancado por supostamente ter se negado a pagar taxa a faccionados

Um vídeo com cenas que duram pouco mais de 30 segundos mostra pelo menos cinco homens, alguns deles com pedaços de madeira nas mãos, agredindo um flanelinha em via pública do Centro de Rio Branco. O vídeo teria sido gravado na tarde de terça-feira (13), nas proximidades da Simão Festa e o flanelinha terminou indo parar no Pronto Socorro.

No local impera a lei do silêncio, mas entre os trabalhadores que atuam naquela região, a informação é de que o flanelinha não teria pago o valor referente a uma taxa cobrada pela facção criminosa atuante na região, pra poder trabalhar guardando os veículos.

Não só ele, mas vários trabalhadores dali reclamam que rotineiramente estão sendo ameaçados para o pagamento desta taxa, se quiserem trabalhar naquele ponto e não serem agredidos ou ameaçados de morte.

Neste vídeo, o narrador que aparenta ser o líder do grupo, fala explicitamente que fazem parte do crime organizado e incentiva seus comandados a agredirem o trabalhador. O homem sofreu diversos ferimentos leves e até graves espalhados pelo corpo e teve que ser internado no Pronto Socorro para tratamento.

O ac24horas, por decisão editorial, não exibirá o vídeo por conter imagens fortes de violência.