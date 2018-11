Socorro Neri anuncia serviço imediato para impedir novos alagamentos na rua Hugo Carneiro e reparo em cratera

A lista de passageiros do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), gerida pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), está guardada a sete chaves. A pasta, apesar de questionada por 30 dias, e ter pedido mais prazo para enviar as informações, não cumpriu com o acordo feito com o ac24horas.

Diversas denúncias chegaram ao ac24horas em outubro desse ano alegando que pacientes de baixa renda estava sendo impedidos de viajar para outros estados, ou até de voltar para o Acre, porque a Sesacre não tinha dinheiro em caixa para a comprar das passagens.

Na contramão disso, servidores ligados à secretaria disseram ao site que o grave cenário era apenas para os “mais pobres” e que “parentes e amigos indicados por deputados e até magistrados estão fazendo tratamento em dia com passagens do TFD”. A denúncia foi feita, por telefone, no dia 10 de outubro.

Apensar de solicitado, por e-mail e telefone, em mais de 08 oportunidade, a Secretaria de Saúde do Acre não agendou entrevista com nenhum gestor da instituição, nem com algum servidores do setor de TFD que pudesse esclarecer a situação real do programa. Pior que isso, não emitiu sequer uma nota para esclarecer a demora.

O que chama a atenção é que a Sesacre omite dados públicos. Cerca de 10 dias após o primeiro pedido, a Gerência de Comunicação questionou se o número de passageiros (sem nome ou itinerário) e o valor total desembolsado pela pasta com a compra de passagens serviria.

No dia 25 de outubro, por e-mail, após vários pedidos, a Gerência de Comunicação da Sesacre informou que estaria, naquela data, reiterando o pedido dos dados ao setor do TFD, mas até o dia 13 de novembro, nenhuma outra mensagem ou informação sobre o assunto foi repassada.