Rádio Difusora de Sena está fora do ar por problemas técnicos

O senador Gladson Cameli, governador eleito do Acre, participa nesta quarta-feira, 14, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília, do Fórum de Governadores com o presidente eleito Jair Bolsonaro. A reunião tem como objetivo colocar em pauta a segurança pública, educação, saúde, infraestrutura, economia e, também as reformas que o país precisa.

Para Gladson, esse encontro é essencial para construir unidade entre os estados. “Nosso país é imenso e cada estado tem prioridades que precisam serem colocadas em pauta. O Acre, por exemplo, é um estado que sofre bastante com a falta de uma saúde e de uma segurança pública eficiente. Aqui estamos conversando sobre esses temas”, informou Cameli.

As reformas que o país precisa também foi destaque do encontro. De acordo com o governador eleito, estamos vivendo um novo período que vai exigir ações, verdadeiramente, eficazes que desburocratize a vida dos cidadãos brasileiros. “Defendo as reformas pois elas são fundamentais para estabilização das finança públicas. Claro, feitas com responsabilidades”, finalizou Gladson.