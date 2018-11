PM inicia 1ª fase da operação de fim de ano com reforço em áreas comerciais da capital

Nos últimos dias diversas ocorrências envolvendo assaltos em transportes públicos na capital foram registradas na Delegacia de Flagrantes (Defla). O caso mais recente aconteceu no domingo (11), em um coletivo do Calafate onde um adolescente de 14 anos foi baleado durante a prática de um assalto e morreu em atendimento no Pronto Socorro.

Para coibir essa nova modalidade de crime em que os criminosos se passam por passageiros e aproveitam a vulnerabilidade das vítimas, a Polícia Militar vai começar a realizar abordagens em linhas dos transporte público em horários e locais estratégicos estudados pelo serviço de inteligência da instituição.

“Nos sabemos que a nossa população que depende de ônibus ficaram vulneráveis tendo em vista que o crime se movimenta. Essas pessoas descobriram que as vezes num coletivo eles conseguem captar vários telefones, dinheiro e objetos de valor. A Polícia Militar está se antecipando e estamos fazendo desde segunda-feira após o ocorrido lá no Calafate algumas ações pra coibir esses crimes. As pessoas passarão a ser revistadas, elas vão ser convidadas a saírem do coletivo e passar por revista pra sua própria segurança”, disse o comandante do CPO-I, Atahualpa Ribera.

O comandante pede ainda compreensão da população que usa o transporte coletivo para se locomover caso a polícia precise realizar o serviço de abordagem.

“Nós não sabemos quem é quem, aquelas pessoas que roubaram o ônibus no domingo estavam bem vestidas e não podemos fazer acepção. Então nós pedimos a compreensão, sabemos que muita das pessoas vezes estão atrasadas para um compromisso, mas, tenha certeza que nós só estamos sabendo isso, para sua segurança”, finalizou.