Horóscopo do dia 14 de novembro

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Preste muita atenção ao que seu parceiro diz sobre você e seu comportamento com ele, não pense que você sabe tudo sobre relacionamentos e amor. Fugir não resolve nada, você tem que enfrentar dificuldades cara-a-cara com o seu parceiro. É possível recuperar a harmonia e a tranquilidade, se é o que você também quer. Dinheiro & Trabalho: Não se deixe cair em ações precipitadas ou impulsivas que podem complicar seriamente você no seu trabalho. Nada como seguir o que foi planejado em grupo. Um golpe de sorte causará uma entrada repentina e necessária de dinheiro em sua conta corrente. Aproveite sem cometer excessos. Coloque as contas em dia. Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Na noite de hoje o ciúme pode causar uma situação desconfortável. Tente não despertar suspeitas em seu parceiro, porque a situação emocional dele é delicada e pode ter uma reação exagerada. Para os solteiros abrem-se novas possibilidades, saiba procurar e enxergar. O amor nem sempre chega até você, saiba como encontrá-lo. Deixe-se levar pelos seus sentimentos e intuições. Dinheiro & Trabalho: Você terá uma série de interrupções constantes em seu ambiente de trabalho durante o dia de hoje. Não se desespere, atenda todo mundo e já estabeleça limites. Não esqueça que o dinheiro custa muito para ser ganho e muito pouco também para ser gasto. Controle-se, evite gastar em supérfluos. Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Hoje talvez seja um bom momento para comemorar e agradecer a pessoa que ajudou que isso acontecesse, vocês se conhecerem e começarem a viver juntos momentos de muita paixão. Desfrutem da noite. Decidam se querem um jantar com os amigos ou uma noite tranquila apena para vocês dois. Dinheiro & Trabalho: O fato de falar demais é o seu principal inimigo quando se trata de aspirar a melhores cargos. Sigilo e discrição andam juntos na vida corporativa. Certifique-se de se aperfeiçoar a cada dia. Chegou também a hora de pedir uns dias livres que lhe restaram das férias para fazer um curso rápido. As coisas começam a correr bem financeiramente e você pode respirar aliviado. Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: É necessário que vocês usem um diálogo amigável para evitar que esta situação de desconfianças e ciúmes no amor saia do controle e também para que consigam alcançar um objetivo comum. Um momento de raiva e frustração do seu parceiro é mais do que justificável mesmo não tendo relação com você, não leve para o lado pessoal. Dinheiro & Trabalho: Aproveite o dia para organizar seus compromissos das próximas semanas. Organize seus horários diários de trabalho antes de mais nada. O bom humor que você exala eleva o espírito de seus colegas e melhora o ambiente de sua empresa. Todo mundo aprecia seu bom humor e palavras de incentivo pela manhã. Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Não confunda as coisas nos caminhos do amor, você está fazendo exatamente tudo que você não deve fazer. Suas opções são claras, mas você não quer reconhecer a verdade, essa pessoa sente algo por você e você também, embora não reconheça. Dinheiro & Trabalho: Dedique o dia de hoje para realizar os trabalhos que exigem mais concentração e que você tem adiado há algum tempo. Comece já a treinar alguém para que o faça no futuro. Entre algumas despesas e outras, você mal tem dinheiro para as coisas necessárias. Você deve organizar melhor sua vida financeira. Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Reconheça imediatamente se você quer que seu relacionamento continue ou não. O fato é que você não está feliz. Você pode ter muitos desejos de amor em sua vida, mas também há riscos. Seja cauteloso com essa pessoa que conheceu recentemente. Dinheiro & Trabalho: Hoje o dia de trabalho será curto, mas você poderá terminar em tempo e da melhor maneira com todas as suas responsabilidades cumpridas. Certifique-se de fazer uma análise detalhada antes de começar um negócio, porque se você não agir assim, você ficará sem nada. Uma coisa é investir, a outra é arriscar. Pense nisso. Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Hoje você pode receber uma mensagem de alguém que o admira de maneira misteriosa e anônima. Obviamente você não sabe quem é essa pessoa que é muito tímida para dar as caras, mas que há muito tempo pensa em você. Os planetas aconselham que dê a essa pessoa alguns dias para vir à luz. Você vai se surpreender! Dinheiro & Trabalho: Coloque um freio nas atividades que não para de se acumular no dia de hoje. Tente não assumir mais responsabilidades do que você pode cumprir. Com relação ao dinheiro, não desperdice essas economias especiais. Você deve gastá-la em um investimento que traga benefícios para toda a família. Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Já é hora de você ser um pouco mais carinhoso com quem merece e deixar esse orgulho e intransigência de lado que não serve para nada. Remova essa armadura que, embora você mesmo não esteja ciente de usá-la, a está levando há algum tempo, esfriando assim a relação. Dinheiro & Trabalho: Está certo que você é obsessiva com as tarefas bem-feitas, mas você tem de aprender a dizer não no trabalho. Se você continuar a aceitar todos os pedidos, você acabará sendo o servo de todos. Seu trabalho está se tornando um pesadelo. Mude esta situação se você não quiser acabar explodindo. Aprenda a delegar as tarefas. Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Hoje é um dia de decisões que você não deve adiar mais. Hoje pode ser um bom dia para ir já decidindo o caminho que você deve seguir. Especificamente no amor, as coisas começarão a mudar e para melhor. Tenha confiança e fé em você mesmo. Faça o que deve ser feito que sua parceira vai concordar. Dinheiro & Trabalho: As discussões com respeitos às atividades diárias com seus colegas de trabalho são positivas se forem mantidas em um clima de respeito. Muito cuidado para não se deixar levar por um momento mais intenso. Você passa por um grande momento econômico, mas isso não significa que você pode gastar em grandes luxos. Desfrute um pouco das coisas boas da vida, mas com uso da razão. Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Hoje você vai sentir que seu relacionamento amoroso chegou a um momento da realização plena, em que tudo o que é sonhado é possível. Certas promessas serão cumpridas e, embora pareçam muito simples, darão continuidade e estabilidade a um romance que já mostrou que tem tudo para ser bem-sucedido. Dinheiro & Trabalho: Você não pode permitir que seus superiores tratem você e gente da sua equipe da maneira que o fazem. É o dia para se impor e ganhar o respeito deles e de seus colegas. O trabalho é uma troca e não um favor ou escravidão. Você gasta mais do que você tem e assim você não pode economizar nada. Comece a poupar para o futuro. Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Hoje vai acontecer algo em sua vida emocional que lhe causará muita euforia e alegria. Pode ser um retorno de alguém ausente ou a possibilidade de retomar um relacionamento que estava esquecido. Siga seus instintos e você verá como o que parecia impossível para você começa a se materializar favoravelmente. Dinheiro & Trabalho: Hoje seu dia de trabalho será extenso. Levará mais tempo do que o esperado para terminar suas atividades, mas você pode fazê-lo tranquilamente e ainda com sobra. Seu chefe percebeu seu potencial, o que causará mudanças favoráveis ​​em seu trabalho. Aguarde uma promoção em silêncio, não fale das suas expectativas com ninguém. Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: As relações intimas com o seu parceiro passam por um momento excepcional, tanto na frequência como na imaginação. Período excitante e intenso para aprofundar o relacionamento com seu parceiro, com um grande sentimento de amor e desejo. Dinheiro & Trabalho: Sempre mantenha em mente que os obstáculos para alcançar seus objetivos econômicos não podem impedir de consegui-los. Com disciplina você alcançará o que se propõe. Embora esteja passando pelo melhor momento no seu atual emprego, você receberá uma oferta que não poderá recusar. Não pense muito e mude de ares. Continue lendo o signo Libra

Simpatia do dia | Simpatia para conseguir emprego mais rápido

Atualmente milhões de pessoas estão oficialmente desempregadas. Uma situação difícil para quem a enfrenta e ainda mais complexa tendo em vista que por trás desse volume de gente desempregada, há pessoas que dependem também dessa fonte de renda, principalmente cônjuge e filhos.

Em um cenário laboral tão escasso e com tanta concorrência entre os candidatos a uma vaga, o conhecimento, o treinamento e a experiência não são mais suficientes para garantir o posto de trabalho. Esta procura de emprego não tem uma receita específica ou infalível para ser bem-sucedido. A chave para o sucesso é se diferenciar dos outros. Como? Se você estiver imerso na busca por um emprego, fazer uso dessa simpatia pode ser tão e fica quanto possível para atingir seus objetivos. Saiba como fazer a Simpatia