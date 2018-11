Gladson participa de reunião onde Bolsonaro fala em “medidas amargas”

O governador eleito do Acre, o senador Gladson Cameli (Progressistas) deve ter ficado preocupado diante do cenário econômico pintado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), que durante a primeira reunião com os governadores eleitos e reeleitos anunciou que terá que adotar medidas amargas para evitar o agravamento da crise financeira que poderá resultar em cortes significativos nos repasses constitucionais para diversas áreas nos estados brasileiros.

Segundo o levantamento realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio SP), 72,8% de sua receita bruta do Acre vem do Governo Federal, se tornando o terceiro estado que mais depende de repasses da União. Os cortes nos repasses estariam acontecendo há alguns meses e podem se agravar, caso o novo presidente resolva limitar gastos com os estados para estancar a sangria nas finanças do país.

Bolsonaro não detalhou que medidas são essas, mas disse que o esforço é para evitar que o Brasil se transforme em uma Grécia. Ele lembrou que as reformas têm de passar pela Câmara e pelo Senado e pediu a compreensão dos presentes. Segundo o presidente eleito, as soluções passam pelo apoio dos estados. O presidente propôs aos governadores um pacto a favor do Brasil, na busca de soluções para os problemas e contribuir na administração das dificuldades.

As reivindicações dos governadores eleitos e reeleitos serão reunidas em uma carta que deverá ser apresentada pelo governador eleito de São Paulo, João Doria (PSDB). O governador eleito Gladson Cameli, já chegou a participar de reuniões com Doria para debater questões administrativas do Estado do Acre. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai analisar com sua equipe cada item exposto no documento de intenções assinados por todos os governadores.