Coveiro de cemitério passa mal e SAMU nega atendimento, diz representante da categoria

Por sete votos a seis, a Câmara de Vereadores de Rio Branco rejeitou o projeto de lei que previa o retorno dos cobradores de ônibus e a proposta via decreto legislativo que pretendia suspender os efeitos do reajuste da tarifa do transporte coletivo da capital aprovado em julho deste ano.

Duarte lamentou a não aprovação das matérias. Ele esperava a reabertura de ao menos 300 vagas para cobrador de ônibus da capital. Sobre a rejeição ao decreto sugerindo a suspensão do reajuste da passagem que passou de R$ 3, 50 para R$ 4 no meio do ano, o emedebista lamentou e disse que seus pares foram “contra a população”.

O parlamentar chegou a apontar a necessidade de suspender a elevação da tarifa para a realização de uma perícia nas planilhas do transporte público da capital.

O líder do PT na Casa, Rodrigo Forneck, considerou as proposta de Duarte de cunho populista. Ao mencionar o projeto de suspensão do aumento da passagem, o petista disse que o emedebista não apontou “quais as alternativas que a prefeitura teria que adotar para evitar um blecaute no transporte coletivo”. “Está tentando implantar o caos”, disse.

Foram contra o projeto:

Elzinha Mendonça (PDT)

Mamed Dankar (PT)

Antônio Moraes (PT)

Artêmio Costa (PSB)

Railson Correia (Podemos)

Rodrigo Forneck (PT)

Eduardo Farias (PCdoB)

Foram a favor:

Roberto Duarte (MDB)

Lene Petecão (PSD)

Emerson Jarude (sem partido)

N. Lima (PSL)

Clezio Moreira (PSDB)

Célio Gadelha (PSDB)

Faltaram a sessão:

Jackson Ramos (PT)

Raimundo Neném (PHS)

José Carlos Juruna (PHS)