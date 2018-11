Pesquisa mostra que conversa cara a cara não é prioridade entre os jovens

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você é uma pessoa muito independente que não gosta de se amarrar a ninguém, você ama sua liberdade acima de tudo, mas a partir de hoje tudo isso vai mudar porque vai aparecer uma pessoa que mudará completamente essa sua forma de levar a vida. Um amor como você nunca imaginou possível em sua vida. Dinheiro & Trabalho: Tentar esclarecer uma situação sombria não será fácil hoje. Há pessoas que estão mais envolvidas emocionalmente do que o normal. Outros funcionários vão explodir sem aviso prévio. Circule com grande cuidado pelo seu local de trabalho e tente não se meter desnecessariamente em encrencas dos outros. Hoje faça o seu e pronto! Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: No passado você viveu um relacionamento que não está sendo fácil superar, mas você tem que fazer tudo da sua parte para virar este capítulo da sua vida. Permanecer em tristeza e melancolia não fará com que essa pessoa retorne a você, o passado está fechado e não há chance de recuperá-lo. Entenda que há novos amores à espera de você. Dinheiro & Trabalho: Sua ética no trabalho está muito forte hoje. Tire vantagem disso. Você tem a energia para dedicar muitas horas a um trabalho monótono. Faça horas extras se puder. A recompensa será ótima e você adicionará vários pontos com seus superiores. Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Não importa o quanto você se esforce porque as coisas com o seu parceiro não se resolvem. Você sabe que seu parceiro tem muitos problemas e que seu humor não é o melhor, mas você deve sentar e conversar com ele para acabar com essa situação, fazê-lo sentir que você o entende, mas que tudo tem um limite. Se tiver de acabar que seja pelo bem dos dois. Dinheiro & Trabalho: Hoje você terá alguns problemas para se manter concentrado no trabalho. Seus pensamentos estarão relacionados ao romance e companheirismo. Você estará esperando pela chegada daquela pessoa especial em sua vida. Pode surgir uma viagem relacionada ao trabalho. Um amigo ou colega pode acompanhá-lo. No que diz respeito à sua carreira, eventos incomuns podem abrir novas portas para você seguir diferentes objetivos. Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Com a experiência que você acumulou, você já deveria ter percebido que os príncipes azuis e as princesas rosas não existem. Pare de procurar a pessoa ideal, a pessoa perfeita e olhe ao seu redor. O amor está ao virar a esquina e você pode abrir os olhos e descobri-lo nos próximos dias. Dinheiro & Trabalho: Se você tem algo a dizer, diga. Não tenha medo, também, de dizê-lo de maneira criativa ou extravagante. Se você tiver que fazer uma apresentação, tome a liberdade de usar todas as metáforas e exemplos engenhosos de que precisa. Essa estratégia ajudará você a adicionar muitos pontos a seu favor. Nas finanças tudo tranquilo, apenas evite gastos com supérfluos, se programe para as férias de verão. Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você conhecerá uma pessoa cuja sintonia espiritual estará muito próxima, não lembra ninguém com quem você já se conectou tão rapidamente. Se você não tem um parceiro, vá em frente, não deixe passar mais tempo sem tentar chamar sua atenção, não espere que ela dê o primeiro passo, vá em frente sem temores. Dinheiro & Trabalho: Se você quiser encontrar outro emprego, este é um bom dia para começar a procurar. Hoje você pode esperar um dia produtivo, para qualquer tipo de trabalho. As relações com os outros colegas serão joviais, abertas e claras o que permite que possa concluir o que você tem pendente sem contratempos. Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Alguns atritos com o seu parceiro. Não é um bom dia para procurar a sua cara metade. Dia ruim para tudo relacionado a amor e sentimentos. Respire fundo e espere até amanhã quando tudo muda. Seja inteligente, saiba como esperar pelas grandes mudanças. Dinheiro & Trabalho: Hoje a bolha vai quebrar e você pode ter que voltar ao começo com relação a um projeto ou objetivo que é muito importante para você. Em suma, uma ideia de com a qual você contou colide com a realidade e o resultado não é o melhor. Paciência para começar tudo de novo, mas agora sabendo com quem pode contar. Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: O amor é totalmente imprevisível, uma pessoa que à primeira vista pode parecer que não seria compatível com você pode surpreendê-lo de uma maneira muito agradável. Não há fórmulas pré-programadas para encontrar a felicidade no amor. Se você tem um relacionamento lute todos os dias pelo amor dele, não deixe a chama do amor acabar. Dinheiro & Trabalho: Use sua imaginação. Quanto mais criativo você for, melhor. Suas ideias podem às vezes ser pouco convencionais, mas isso não significa que elas não tenham mérito. Sua abordagem inovadora a um problema antigo pode levar você a milhares de quilômetros à frente da concorrência. Acredite mais em você!



GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Feche todas as frestas que sobraram do seu relacionamento passado para de alguma forma o liberar para uma nova vida amorosa com uma pessoa que vai complementar você. Se você tem um parceiro, tente evitar problemas que se referem ao seu futuro durante o dia, não é o melhor momento para resolver esses problemas. Dinheiro & Trabalho: Se você não está fazendo o seu trabalho com paixão, por que continuar fazendo isso? Hoje é um daqueles dias em que você deve se inspirar para poder trabalhar mais do que o normal. Se não houver inspiração, talvez seja hora de procurar outro emprego. Sua felicidade depende disso. Senão, avalie seu comportamento e peça conselhos a um colega. Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você está duvidando de uma pessoa com quem você está começando um relacionamento, a inveja está fazendo alguém espalhar mentiras sobre ela e você está acreditando nisso. Não dê ouvidos à maldade dos outros e curta seu amor. Não será um bom dia para aqueles que têm um parceiro, por causa de um problema caseiro que fará com que a coisa se torne mais e mais estressante à medida que o dia passa. Dinheiro & Trabalho: Problemas financeiros ocuparão muito de seus pensamentos no dia de hoje. Este é o momento de estabelecer prioridades seriamente e projetar um orçamento que se encaixe na realidade. Você será capaz de alcançar o objetivo desejado com o mínimo de esforço, desde que você coloque em prática o desenvolvimento de sua criatividade naquele projeto que está sendo preparado há dias. Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Se você tem um parceiro será um dia maravilhoso para compartir uma noite romântica no final do dia de trabalho, preparar algo em casa e surpreendê-la quando chegue em casa. Se você não tem um parceiro, no final do expediente num happy hour informal há possibilidades de encontrar uma pessoa que vai fazer você cair rendido.

Dinheiro & Trabalho: Hoje todos em seu trabalho estarão hipersensíveis: tenha cuidado. Sua produtividade depende em grande parte de sua capacidade de permanecer emocionalmente estável. Embora a estabilidade lhe custe mais do que você pensa, você não deve desistir. Gerencie melhor suas contas, verifique se não está gastando mais do que pode. Se for difícil, procure ajuda de alguém que entenda do assunto. Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: A vida de um casal não cresce por si só, devemos fazer a nossa parte para que tudo corra bem, enriquecer com entusiasmo os momentos que se compartilham juntos. Use sua habilidade de deixar sua imaginação e fantasia voar e colocar em prática tudo o que passa pela sua mente. De certa forma no amor não há limites. Dinheiro & Trabalho: Você pode sentir que não tem mais essa vantagem que costumava ter no local de trabalho. Seja como for, não abaixe os braços. Esse sentimento é temporário. Lembre-se de que, para ter sucesso no mundo dos negócios, você também deve aprender com os obstáculos. Mantenha sua moral alta. Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: É um bom momento para retomar os projetos sentimentais que você deixou com uma pessoa que você queria e com a qual houve vibrações muito boas. Por razões de trabalho, a vida separou você dela, mas agora a vida lhe dá a oportunidade de começar de novo. Boa sorte e não perca essa oportunidade de ser feliz. Dinheiro & Trabalho: Acusações desenfreadas se multiplicarão no trabalho e muitas delas serão inclementes. Encontre a fonte desses rumores em vez de perpetuar o ciclo negativo de censuras que não resolvem ou desatam o nó do problema. Sua capacidade está sendo questionada porque você não se comunica da maneira certa com seus colegas e superiores.



Simpatia do dia | Simpatia para proteger sua casa de maldições e inveja

O local de encontro da família sempre fica exposto à inveja de vizinhos ou de outros agentes, por isso é comum recorrer a diversos métodos para proteger a casa e todos que habitam nela, de toda essas energias negativas. Certos feitiços e maldições contra locais e famílias geralmente são bem conhecidos e alguns deles costumam ser bem poderosos, pode haver ocasião em que a magia negra entra em sua casa sem você percebê-la, isso é feito através de objetos, pessoas ou animais, e depois que este mal é introduzido em sua casa pode causar consequências que tiram a harmonia do lar, é por isso que a melhor opção é fazer uma simpatia de proteção antes de ser a próxima vítima. Antes de realizar a simpatia para a limpeza e proteção é necessário fechar todas as portas e janelas da casa ou apartamento. Também pode ser feita para sua empresa ou escritório de trabalho, mas em um horário em que você esteja sozinha no local. Saiba como fazer a Simpatia