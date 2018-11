Mulher é condenada por falsificar identidade da prima e realizar compras

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Acre (Detran/AC) publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 13 de novembro, dois editais de notificação com o nomes de 667 motoristas que cometeram infrações de trânsito variadas.

Os notificados terão entre 15 dias para apresentarem defesa junto ao órgão. O formulário de defesa da autuação deverá ser instruído com no mínimo:

Requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado, acompanhado dos seguintes documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação com cópia da página que conste a placa do veículo, ou de outro documento que conste a placa do veículo ou o número do auto de infração; b) cópia da Carteira Nacional de Habilitação – CNH ou outro documento de identificação oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a representação; c) procuração especifica, quando for o caso; d) cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo); e) original e/ou cópia de outros documentos que possam fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados.

O requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado, acompanhado dos documentos exigidos nos editais. Os Endereços e formulários poderão ser encontrados e retirados no sítio eletrônico www.detran.ac.gov.br.