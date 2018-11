Custo do voto de Márcio Bittar para o Senado foi um dos mais altos entre os eleitos nas eleições 2018

Um levantamento realizado pelo G1 com dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com base no custo do voto dos 54 senadores eleitos nas eleições deste ano, mostra que o voto do senador eleito Márcio Bittar (MDB) foi um dos mais altos do país. Cada voto de Bittar custou R$ 10,97.

Segundo o G1, o cálculo considera as despesas contratadas informadas ao TSE e o número de votos de cada senador nestas eleições. O levantamento destaca que Major Olímpio (PSL-SP) teve gasto de R$ 0,03 por voto, enquanto Mecias de Jesus (PRB-RR) teve o maior gasto com R$ 26,21 por cada voto conquistado.

Os gastos de Márcio Bittar ficaram à frente de Confúcio de Moura (MDB), senador eleito pelo vizinho Estado de Rondônia. Enquanto Bittar gastou R$ 10,97 a cada voto que recebeu, e Confúcio desembolsou R$ 10,18. O valor do teto de gasto dos candidatos ao Senado varia de R$ 2,5 milhões a R$ 5,6 milhões.

De acordo com o portal de divulgação mantido pelo Tribunal Superior Eleitoral, que mostra as despesas dos candidatos, o emedebista Márcio Bittar teria declarado gastos no valor de R$2.030.536,09 com a campanha que o consagrou como um dos 54 senadores eleitos pelo Brasil nas eleições 2018.