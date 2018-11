Conheça algumas vantagens que só universidades particulares oferecem

Com faculdades públicas no Brasil cada vez mais concorridas, nem todos os futuros graduandos conseguem pontuação para o sonhado ingresso. Antes de pensar em se desesperar, saiba que que existem muitas faculdades particulares com excelente qualidade de ensino e muito bem-conceituadas pelo Ministério da Educação (MEC).

As universidades privadas foram grandes responsáveis pela expansão do Ensino Superior, e assim contribuindo para muitos conseguirem o sonhado diploma. Os números apontam que o ensino superior privado é a escolha mais comum para os estudantes brasileiros. Segundo o último censo do Ministério da Educação (MEC), de 2016, 82,3% dos alunos matriculados frequentam faculdades particulares. Isso corresponde a 8,05 milhões de estudantes matriculados neste mesmo período.

Por mais que as públicas sejam conceituadas, não passar em uma delas não precisa significar abrir mão do sonho. Separamos alguns pontos positivos das universidades particulares. Confira agora.

Programa de bolsas de estudo

É possível estudar com bolsas de estudo, a exemplo do Educa Mais Brasil, que é o maior programa de inclusão educacional do país e ofertas descontos de até 70% na mensalidade para a graduação. Há bolsas disponíveis para cursos mais procurados, como Direito, Administração, Ciências Contábeis, Enfermagem, Nutrição, Engenharia Civil, Educação Física e Psicologia.

Localização Privilegiada

Outro fator positivo é que, além da oportunidade do programa de bolsas de estudo, é possível escolher uma Universidade que seja perto da sua casa ou talvez do seu trabalho e, assim, poupar gastos com transporte além de tempo para estudar mais. Esse é um quesito bastante importante hoje em dia, visto que nas grandes cidades os longos engarrafamentos são comuns.

Mais opções de cursos

É possível conseguir ingressar no curso que você sempre sonhou. O leque de variedades de graduações nas faculdades particulares é amplo e abrange interesses bem específicos, a exemplo do curso de graduação em Fotografia.

Gostou das vantagens? Então corre agora mesmo para ingressar no curso dos seus sonhos. Para conseguir o benefício de uma bolsa de estudo para a sua graduação, é possível fazer sua inscrição aqui, e conferir as oportunidades em sua cidade. O programa é nacional e as inscrições são gratuitas.